28 de febrero de 2026 - 00:21

Fotogalería: se celebró la Bendición de los Frutos 2026 y se abrió oficialmente el calendario vendimial

La tradicional ceremonia se realizó en Lavalle y reunió a los mendocinos en torno a la fe, el trabajo y la esperanza. La puesta artística celebró la cosecha y el vino nuevo como símbolos de identidad y encuentro.

Como marca la tradición, el Gobernador Alfredo Cornejo realizó los tres golpes de reja

Como marca la tradición, el Gobernador Alfredo Cornejo realizó los tres golpes de reja

Foto:

Gobierno de Mendoza
El brindis con el vino nuevo selló la ceremonia en una gran mesa compartida, símbolo de unidad en la diversidad.

El brindis con el vino nuevo selló la ceremonia en una gran mesa compartida, símbolo de unidad en la diversidad.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026&nbsp;

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 

Foto:

Gobierno de Mendoza
La ceremonia representa “el puntapié inicial” de una celebración que reafirma el espíritu ecuménico y comunitario de la Vendimia.

La ceremonia representa “el puntapié inicial” de una celebración que reafirma el espíritu ecuménico y comunitario de la Vendimia.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, impartió la bendición de los frutos.

Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, impartió la bendición de los frutos.

Foto:

Gobierno de Mendoza
La reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina, Sofía Perfumo estuvieron presentes en la celebración de la Bendición de los Frutos 2026.

La reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina, Sofía Perfumo estuvieron presentes en la celebración de la Bendición de los Frutos 2026.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026

Foto:

Gobierno de Mendoza
Cientos de mendocinos y turistas estuvieron presentes en la bendición de los frutos y muchos llevaron sus pancartas para apoyar a sus candidatas departamentales.

Cientos de mendocinos y turistas estuvieron presentes en la bendición de los frutos y muchos llevaron sus pancartas para apoyar a sus candidatas departamentales.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 y uno de los momentos más significativos fue la llegada en procesión de la Virgen de la Carrodilla.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 y uno de los momentos más significativos fue la llegada en procesión de la Virgen de la Carrodilla.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 con la tradicional celebración religiosa ecuménica.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 con la tradicional celebración religiosa ecuménica.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026&nbsp;

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 

Foto:

Gobierno de Mendoza
Las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos.

Las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos.

Las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Gran parte del gabinete del gobierno provincial estuvieron presentes en la bendición de los frutos y uno de ellos fue el ministro de la producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Gran parte del gabinete del gobierno provincial estuvieron presentes en la bendición de los frutos y uno de ellos fue el ministro de la producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el departamento de Lavalle se llevó a cabo la Bendición de los Frutos 2026, titulada “La mesa del vino compartido”, celebración central por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Con una emotiva puesta en escena y una fuerte impronta comunitaria, el acto volvió a convocar a mendocinos y mendocinas para agradecer por la cosecha y dar inicio simbólico a un nuevo ciclo productivo.

Leé además

Bendición de los Frutos 2025. Foto: Ramiro Gómez

La Vendimia 2026 tiene hoy su Bendición de los Frutos y da inicio a las actividades oficiales

Por Redacción Sociedad
Las propuestas se dictarán en los polideportivos municipales Poliguay, Nicolino Locche, Quino, Centro Cívico Puente de Hierro y Estación Saludable, y otros dispositivos barriales, con una amplia oferta de disciplinas para todas las edades.

Guaymallén abre las inscripciones para las actividades deportivas anuales 2026

Por Redacción

A través de cuadros coreográficos contemporáneos y folclóricos, música original y escenas teatrales, el espectáculo puso en el centro a las familias, al trabajo rural y a la tierra como parte de la identidad mendocina. Alicia Casares expresó su deseo de que “la gente se sienta identificada y recupere el mensaje, que es de agradecimiento y de paz”.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
El brindis con el vino nuevo selló la ceremonia en una gran mesa compartida, símbolo de unidad en la diversidad.

El brindis con el vino nuevo selló la ceremonia en una gran mesa compartida, símbolo de unidad en la diversidad.

De la misma manera, destacó que la Bendición invita a valorar el hecho de tener “alguien con quien compartir la comida, el pan y el vino en la mesa.” También agregó que “cuando abrimos la puerta de nuestra casa y ofrecemos lo que tenemos, hacemos un pacto de lealtad con el otro, y eso nos une”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó la importancia de esta edición. “Es una alegría muy grande, porque es una Bendición de los Frutos que también tiene carácter histórico, como el Acto Central de los 90 años de la Vendimia”, afirmó.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
Las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos.

Las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos.

El funcionario valoró especialmente la realización en Lavalle, donde durante toda la semana se desarrollaron actividades como el Paseo Federal y la Vendimia departamental. “Hemos sido muy bien recibidos por el intendente, su equipo y, sobre todo, por los vecinos de Lavalle y de toda la provincia que participaron de estas jornadas”, señaló. Finalmente, remarcó que la ceremonia representa “el puntapié inicial” de una celebración que reafirma el espíritu ecuménico y comunitario de la Vendimia.

La tierra, la fe y la comunidad

La ceremonia evocó la revolución agrícola y el nacimiento de las primeras comunidades, destacando el gesto fundacional de sembrar como un acto de confianza y memoria. Más tarde, el escenario se pobló de mesas familiares diversas, representando el momento del encuentro y el agradecimiento por el alimento que llega tras el esfuerzo colectivo.

Uno de los momentos más significativos fue la llegada en procesión de la Virgen de la Carrodilla, protectora de los viñedos, acompañada por cosechadores y asociaciones gauchas. Su entrada estuvo marcada por cantos y danzas tradicionales, en un clima de recogimiento y devoción popular.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026

La puesta también reflejó los fenómenos que amenazan la producción —la tormenta, la piedra y la helada—, resaltando la fortaleza del pueblo mendocino ante la adversidad y renovando el pedido de protección y abundancia para la cosecha.

Bendición ecuménica y gesto vendimial

En el tramo protocolar se realizó la bendición ecuménica de los frutos con la participación de representantes de distintos credos. El Consejo Interreligioso de Mendoza estuvo integrado por la Sociedad Islámica Árabe de Mendoza; así como por la Sociedad Israelita de Beneficencia de Mendoza; también por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y la Comunidad Budista de Mendoza; junto al Templo Africanista Ijoba Ti Bara Lana.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 con la tradicional celebración religiosa ecuménica.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 con la tradicional celebración religiosa ecuménica.

Además, participaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y la Iglesia Evangélica Bautista Centro de Mendoza. Finalmente, la ceremonia contó con la presencia de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Patriarcado de Antioquía y la Iglesia Católica Apostólica Romana. A ellos se sumaron, asimismo, representantes de los Pueblos Originarios.

En un primer momento, como convocando a la oración, los credos hicieron sonar instrumentos ancestrales y realizaron sus ritos, bendiciendo los frutos. Luego compartieron una oración común, agradeciendo —cada uno desde su fe— el alimento que nos reúne y la paz de compartirlo. Finalmente, el Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, impartió la bendición.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, impartió la bendición de los frutos.

Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, impartió la bendición de los frutos.

Luego, las candidatas departamentales, junto a la Reina y la Virreina Nacional, participaron del gesto simbólico de elevar canastos con frutos de cada rincón de la provincia, reafirmando que: antes de la corona, está la tierra; antes del aplauso, el trabajo; y antes del vino, la vid.

El golpe de reja y el vino nuevo

Como marca la tradición, el Gobernador Alfredo Cornejo realizó los tres golpes de reja —descanso, gratitud y justicia— evocando los antiguos acuerdos entre la tierra y el hombre y renovando el compromiso por un valor justo para el fruto y un vino honesto que reconozca el esfuerzo de quienes lo producen.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 y uno de los momentos más significativos fue la llegada en procesión de la Virgen de la Carrodilla.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 y uno de los momentos más significativos fue la llegada en procesión de la Virgen de la Carrodilla.

El brindis con el vino nuevo selló la ceremonia en una gran mesa compartida, símbolo de unidad en la diversidad. Bajo el cielo de Lavalle, la Bendición de los Frutos volvió a recordar que cada cosecha es fruto del trabajo colectivo y que la verdadera abundancia comienza cuando se comparte.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026
Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026

La realización contó con un destacado equipo artístico y técnico. Además de la dirección general de Alicia Casares, participaron en la creación el coreógrafo general y folclórico Alberto Giménez y el coreógrafo contemporáneo Gaspar Tello; la dirección musical estuvo a cargo de Mario Galván y la dirección coral de Javier Rodríguez. La puesta en escena también incluyó teatro de sombras bajo la dirección de Pablo Longo y un importante despliegue técnico en luces, sonido y pantallas, consolidando una propuesta integral que combinó tradición, innovación y profundo sentido comunitario.

La noche concluyó con un mensaje de unidad y esperanza, reafirmando que la Vendimia no es sólo una celebración, sino la expresión viva de un pueblo que honra su tierra, su trabajo y su identidad, renovando año tras año el compromiso de sembrar con fe y cosechar en comunidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 27 de febrero

Por Redacción Sociedad
El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias en Mendoza. 

Se espera un sábado agradable y con alerta por tormentas en algunas zonas de Mendoza

Por Redacción Sociedad
arranco la probotae robotic challenge, la competencia que clasificara a un equipo para competir en el mundial de robotica

Arrancó la Probotae Robotic Challenge, la competencia que clasificará a un equipo para competir en el mundial de robótica

Por Redacción
Manuel Arrué se encuentra bajo internación domiciliaria y Lara continúa internada tras un cuadro grave de botulismo.

Botulismo en Tunuyán: el padre recibió el alta, pero su hija continúa en grave estado

Por Redacción Sociedad