Los desafíos de la esclerosis múltiple: Mendoza se suma a la visibilización e ilumina la Casa de Gobierno de naranja

Se estima que más de 3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en todo el mundo. En Argentina, afecta a cerca de 9 mil pacientes , en su mayoría jóvenes y adultos que transitan etapas clave de su vida personal, familiar y laboral.

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Por eso, Mendoza se suma a una campaña global de concientización por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple , que es cada 30 de mayo. Busca hacer visible una realidad que muchas veces permanece invisible: la de las personas que conviven con esta enfermedad neurológica crónica, autoinmune e impredecible.

Mañana, desde las 19, la Casa de Gobierno de Mendoza se iluminará de color naranja para adherir a la visibilización.

La acción en Mendoza busca además promover una mayor difusión sobre la enfermedad, fortalecer el acompañamiento a los pacientes y fomentar espacios de información y contención para las familias.

La Esclerosis Múltiple afecta al sistema nervioso central y puede manifestarse con síntomas diversos, como alteraciones visuales, dificultades motoras, fatiga intensa, problemas de equilibrio o trastornos cognitivos. Como muchas de estas manifestaciones no son visibles, un gran número de pacientes suele enfrentar incomprensión, prejuicios y barreras sociales además de los desafíos médicos.

Quienes trabajan en el tema destacan la importancia de continuar impulsando la promoción del conocimiento, la formación médica continua, la investigación en esclerosis múltiple y el desarrollo de modelos de atención centrados en las personas, que contribuyan a reducir barreras y acercar la innovación a quienes la necesitan.

Expertos señalan que la evolución de las terapias también apunta a simplificar la experiencia de los pacientes, en tanto muchas soluciones avanzan hacia modalidades de administración más prácticas, que pueden mejorar la autonomía, la calidad de vida y contribuir a descomprimir los sistemas de salud.

La atención de los pacientes

Referentes de organizaciones civiles vinculadas a pacientes y familiares han advertido que hay demoras para acceder a la atención de la salud. La Asociación Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), señala que hay problemas para acceder a diagnóstico, estudios y tratamiento de la enfermedad. En ese contexto, destacan que constituye una de las afecciones neurológicas más discapacitantes en el adulto joven.

La Asociación EMA realizó una encuesta a profesionales de 12 centros de salud de distintas zonas de Argentina para conocer el acceso efectivo al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con EM. Los resultados reflejan los contrastes entre los avances científicos y los obstáculos estructurales del sistema de salud.