29 de mayo de 2026 - 19:53

A días del Mundial, Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos a Miami desde el interior del país

La compañía señaló que la decisión se debe al aumento del precio de los combustibles. Ahora, los pasajeros deberán abordar desde el Aeropuerto de Ezeiza.

A días del Mundial, Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos a Miami desde el interior del país.

A días del Mundial, Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos a Miami desde el interior del país.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes, Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de todos los vuelos desde el interior del país con destino a Miami, que llevarían hinchas al Mundial 2026. Los afectados fueron pasajeros de Rosario, Tucumán y Córdoba.

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En febrero, la empresa anunció nuevos viajes que comenzarían a operar desde el 8 de junio a través de los Boeing 737-MAX 8, con escala técnica en Punta Cana. Los servicios eran: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Aeropuerto de Ezeiza
Los vuelos ahora saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Miami

Los vuelos ahora saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Miami

Desde la aerolínea señalaron que la iniciativa tenía como objetivo facilitar el traslado de hinchas del interior del país hacia Estados Unidos durante el Mundial. Sin embargo, a dos semanas del comienzo de la competencia, la compañía decidió no realizar los vuelos y dirigir la operación desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Los motivos de la cancelación de vuelos

Aerolíneas Argentinas indicó a La Nación que la cancelación de los tramos de debió a los sostenidos aumentos en el precio del combustible, provocados por la guerra en Medio Oriente, los cuales “alteraron la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”.

“Se avanzó con una estrategia centrada en ofrecer más y mejor conectividad desde Ezeiza, incluyendo refuerzos para las fechas centrales del Mundial, como los vuelos especiales programados a las ciudades de Kansas y Dallas”, señalaron.

Sin embargo, desde la aerolínea confirmaron que los pasajeros que ya tienen los boletos comprados serán trasladados a Buenos Aires sin costo para viajar desde allí.

Avion Messi- Aerolineas Argentinas
Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos especiales a Kansas y Dallas

Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos especiales a Kansas y Dallas

El esquema de vuelos especiales

Este operativo se suma al servicio de dos vuelos especiales a Kansas con motivo del partido entre Argentina y Argelia por la fase de grupos, que se disputará el 16 de junio: uno con arribo el día previo al encuentro y otro el mismo día del partido.

Además, están previstos cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados al encuentro de Argentina frente a Austria, el 22 de junio, y el partido ante Jordania, el 27 de junio.

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