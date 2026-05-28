El Sur mendocino tendrá un polo de atención para pacientes oncológicos y evitará que deban viajar

Si todo sigue como se espera, Mendoza contará con un nuevo centro oncológico en el sur provincial . Esperan evitar que los pacientes oncológicos deban trasladarse al Gran Mendoza para recibir tratamiento.

Ver lo invisible: crean una inteligencia artificial que detecta cáncer de páncreas hasta 3 años antes del diagnóstico

Cáncer hereditario: investigadores del Conicet Mendoza detectan el riesgo antes de que aparezca

Así fue anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo quien detalló que se abre el llamado a licitación.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial abrirá en los próximos días el proceso administrativo para licitar la construcción del nuevo espacio, que apunta -según anticipan las autoridades- a centralizar la atención de alta complejidad y optimizar la red sanitaria de San Rafael.

En los próximos días vamos a llamar a licitación para construir el nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud en San Rafael, una obra estratégica de más de $8.000 millones que fortalecerá la atención de alta complejidad para todo el Sur mendocino.… pic.twitter.com/pB6q7aXT4G

“En los próximos días vamos a llamar a licitación para construir el nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud en San Rafael, una obra estratégica de más de $8.000 millones que fortalecerá la atención de alta complejidad para todo el Sur mendocino”, destacó el funcionario.

Beneficio para la atención de salud de 300.000 mendocinos

“Estamos hablando de una inversión que beneficiará a más de 300.000 mendocinos y que forma parte de una política concreta como lo es la de federalizar la salud pública, acercar servicios esenciales y seguir modernizando el sistema sanitario de Mendoza”, señaló el mandatario.

Detalló además que el nuevo centro incorporará tecnología de última generación para diagnóstico y tratamiento oncológico, además de una nueva base del SEC, áreas operativas sanitarias y una conexión directa con el Hospital Schestakow para optimizar la atención y el traslado de pacientes.

Las autoridades refieren que con esta nueva sede, se evitará que los pacientes oncológicos del Sur mendocino deban trasladarse al Gran Mendoza para acceder a tratamientos de radioterapia o quimioterapia.

Llamado a licitación: dónde estará el nuevo centro oncológico

El Gobierno provincial oficializará en el corto plazo la convocatoria pública para ejecutar un polo sanitario integral en los predios lindantes al Hospital Teodoro Schestakow, delimitados por las calles Emilio Civit, Agustín Maza e Independencia, en San Rafael.

La iniciativa contempla una estrategia de construcción y relocalización por etapas para ampliar la sede de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) y trasladar el Área Departamental de Salud al ex predio de Vialidad Provincial.

Las tareas previstas en la sede de la FUESMEN abarcarán una superficie total de 1.341,55 m², donde se remodelará el edificio actual y se refuncionalizarán los espacios liberados.

Tecnología de vanguardia para el nuevo centro oncológico

El sector de Medicina Nuclear y Alta Complejidad será equipado con tecnología de última generación, entre ella un resonador magnético, una cámara gamma y un acelerador lineal. Además, se incorporarán nuevas unidades funcionales, entre las que se destacan la sala para resonador, consultorios y laboratorios especializados.

Asimismo, la Unidad de Quimioterapia contará con una sala de tratamiento equipada con 12 boxes individuales y un sector específico de enfermería.

La remodelación edilicia incluirá un nuevo sistema de climatización VRV (volumen de refrigerante variable), la renovación integral de las instalaciones eléctricas y sanitarias, y la recuperación de los espacios exteriores una propuesta paisajística terapéutica. Además, se construirá una pasarela técnica de conexión directa con el Hospital Schestakow.

Nueva sede de atención primaria en el sur

En paralelo, el Área Departamental de Salud será trasladada para funcionar como nodo logístico y administrativo de los 28 centros de salud de la región.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 853,13 m² y la refuncionalización de otros 591,26 m² correspondientes a antiguos galpones, cuya arquitectura original de ladrillo visto y techos en arco será preservada.

En el nuevo espacio funcionarán el vacunatorio central, consultorios de especialidades, la farmacia regional y una base operativa para el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que contará con salas de crisis y áreas de descanso para choferes.