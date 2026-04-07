La vacuna contra el cáncer podría ser volverse realidad: el avance de los estudios en Reino Unido

El desarrollo de una vacuna preventiva contra el cáncer de pulmón comienza a tomar forma a partir de nuevos avances científicos que ya se encaminan hacia ensayos clínicos en humanos. La enfermedad, una de las más frecuentes y letales en países como el Reino Unido , suele detectarse en etapas avanzadas, lo que reduce las opciones de tratamiento.

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Este cambio de paradigma surge del trabajo sostenido de Cancer Research UK , entidad que financió estudios clave para comprender cómo evoluciona esta enfermedad. Durante décadas, sus investigaciones contribuyeron a mejorar la supervivencia, pero el nuevo objetivo se centra en la prevención directa mediante inmunización.

El cáncer de pulmón, el tipo de cáncer más prevalente y uno de los más agresivos

El cáncer de pulmón, el tipo de cáncer más prevalente y uno de los más agresivos

El cáncer de pulmón no responde a un único patrón. Está compuesto por múltiples tipos de células que se comportan de manera distinta, lo que lo convierte en una enfermedad altamente adaptable. Los tumores evolucionan bajo presión: cuando un tratamiento elimina las células más débiles, las más resistentes sobreviven y continúan creciendo.

Uno de los pilares de este avance es el estudio TRACERx, un proyecto de gran escala que analizó durante años la evolución genética del cáncer de pulmón. Los científicos reconstruyeron el recorrido completo de la enfermedad: desde sus primeras mutaciones hasta su capacidad de resistencia frente a tratamientos.

El enfoque del estudio considera a los tumores como ecosistemas complejos , donde distintas poblaciones celulares interactúan y compiten entre sí. Esta mirada permitió identificar patrones comunes en etapas tempranas, un dato clave para intervenir antes de que el cáncer se desarrolle plenamente.

La siguiente fase, conocida como TRACERx EVO, amplía el análisis a todo el genoma, incluyendo regiones del ADN que antes se consideraban irrelevantes. Este nivel de detalle busca profundizar la comprensión sobre el origen, la adaptación y la propagación del cáncer.

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LungVax: una vacuna para anticiparse al cáncer

A partir de estos descubrimientos surgió LungVax, una vacuna diseñada para entrenar al sistema inmunológico a detectar señales tempranas de células anormales. Su funcionamiento se basa en reconocer errores genéticos comunes que aparecen antes de que el cáncer se manifieste clínicamente.

Los primeros ensayos clínicos evaluarán su efectividad en personas con alto riesgo, como pacientes que ya fueron operados o que presentan condiciones predisponentes. También se analizará su aplicación, alcance y potencial beneficio en distintos perfiles.

La importancia de la vacunación durante la etapa de gestación. (Freepik)

Impacto potencial: menos diagnósticos y tratamientos invasivos

El desarrollo de esta vacuna podría reducir significativamente la cantidad de diagnósticos y la necesidad de tratamientos como la quimioterapia. Esto implicaría no solo un beneficio médico, sino también una disminución del impacto emocional y físico en pacientes y familias.

Además, los avances derivados de TRACERx ya se traducen en herramientas concretas. Entre ellas, análisis de sangre capaces de detectar recaídas hasta un año antes que los métodos tradicionales, lo que permite intervenir con mayor anticipación.

La investigación también aporta evidencia sobre factores como la contaminación del aire y su relación con procesos inflamatorios que pueden desencadenar cáncer, así como nuevas posibles dianas para tratamientos farmacológicos.