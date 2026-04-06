Avery Zenker, dietista: "5 verduras son especialmente beneficiosas para la salud cardiovascular"

Cuidar el corazón no es solo una cuestión de evitar excesos, sino de incorporar hábitos concretos que realmente tengan impacto. En ese escenario, las verduras ocupan un rol central , aunque no todas aportan lo mismo ni actúan de la misma manera en el organismo.

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La dietista Avery Zenker pone el foco en cinco opciones específicas que, según distintos estudios, están directamente relacionadas con una mejor salud cardiovascular . Antes de profundizar en cada una, es importante entender por qué estos alimentos tienen un efecto tan potente en el cuerpo.

"Un mayor consumo de verduras está estrechamente relacionado con una mejor salud cardiovascular y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares", afirma la dietista registrada Avery Zenker.

"Las verduras contienen vitaminas, minerales, fibra y miles de fitoquímicos bioactivos esenciales, cuya eficacia para mantener la salud cardiovascular está cada vez más demostrada».

Este tipo de verduras encabezan la lista por su impacto directo en la salud cardiovascular. "Una amplia revisión sistemática encontró que las verduras de hoja verde tenían una de las asociaciones más fuertes con una menor incidencia y mortalidad por ECV (enfermedad cardiovascular), CHD (cardiopatía congénita) y accidente cerebrovascular", dice Zenker.

Incorporarlas de forma regular es una decisión simple, pero con efectos a largo plazo.

"Las verduras de hoja verde contienen vitaminas, minerales y polifenoles que han demostrado favorecer la salud del corazón". Su efecto se vincula principalmente a la mejora de la circulación y a la protección de los vasos sanguíneos.

Zanahorias

Aportan betacaroteno, un antioxidante clave. «Algunas investigaciones han descubierto que las personas que consumen más zanahorias y otras verduras de color naranja tienen un menor riesgo de desarrollar y morir por enfermedades cardiovasculares», afirma Zenker. Este compuesto ayuda a reducir la inflamación y el daño celular, dos factores que influyen directamente en las enfermedades del corazón.

Tomates

Su principal componente activo es el licopeno. "Los tomates contienen licopeno, un polifenol que favorece la salud cardiovascular gracias a sus propiedades antioxidantes y su potencial para reducir la presión arterial, disminuir el colesterol y proteger contra la aterosclerosis (la acumulación de placa en las arterias)", explica Zenker.

Remolacha

Se destaca por su efecto sobre la presión arterial y la circulación. "La remolacha es una verdura única porque contiene un tipo de polifenol llamado betalaína, que le da su color brillante", dice Zenker. Estas sustancias contribuyen a mejorar el flujo sanguíneo y a reducir la rigidez arterial, lo que favorece un sistema cardiovascular más eficiente.

Edamame

Aporta beneficios desde otro ángulo. "El edamame es básicamente soja tierna, y aunque técnicamente es una legumbre, se suele consumir como verdura", explica Zenker.

Su consumo se asocia con niveles más bajos de colesterol y una mejor presión arterial, además de aportar proteínas que ayudan a mantener el equilibrio metabólico.

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Las recomendaciones de Avery Zenker muestran que no todas las verduras cumplen el mismo rol en el organismo. Pero su implementación es simple a la alimentación semanal para una mejor salud cardiovascular.