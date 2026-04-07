El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la iniciativa que busca actualizar la norma de 2010.

Salud Mental: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley 26.657.

El Gobierno Nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental con el objetivo de "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario".

La iniciativa, confirmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, surge tras un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales que detectaron graves limitaciones en la aplicación de la normativa vigente (Ley 26.657).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2041505633325772824&partner=&hide_thread=false En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026 Entre los impedimentos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, argumentaron que la reforma busca superar las trabas actuales para abordar casos de emergencia y "proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran un adecuado encuadre".

Los puntos clave de la reforma En la administración libertaria aseguran que el término "padecimiento mental" es "ambiguo" y "demasiado amplio", lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.