7 de abril de 2026 - 12:40

Salud Mental: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley 26.657

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la iniciativa que busca actualizar la norma de 2010.

Salud Mental: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley 26.657.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno Nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental con el objetivo de "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario".

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La iniciativa, confirmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, surge tras un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales que detectaron graves limitaciones en la aplicación de la normativa vigente (Ley 26.657).

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Entre los impedimentos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, argumentaron que la reforma busca superar las trabas actuales para abordar casos de emergencia y "proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran un adecuado encuadre".

Los puntos clave de la reforma

En la administración libertaria aseguran que el término "padecimiento mental" es "ambiguo" y "demasiado amplio", lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", con intención de dar lugar a "intervenciones más oportunas y preventivas".

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Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un "recurso excepcional", pero "necesario", y remarcan que los psiquiatras podrá indicar una "internación involuntaria", que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. "Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia", sostuvieron.

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente, existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR

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