Concejos deliberantes: se multiplica el gasto político debido a las divisiones de bloques en el Sur

La recomposición de los concejos deliberantes trajo ruido en algunos departamentos del Sur provincial . Puntualmente en General Alvear y Malargüe , donde se mantiene una estructura que alienta la aparición de monobloques por los cargos políticos que conllevan.

Intendentes ajustan el gasto político en medio del derrumbe de la recaudación

En el caso de San Rafael , la estructura beneficia a los concejales individualmente con un “stock” económico para sumar entre dos y cuatro asesores. Pero es menor de lo que reciben los secretarios políticos en los otros dos concejos deliberantes.

En los tres departamentos hay un denominador común, que se repite en casi toda la provincia, en realidad: la división de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza .

La decisión que adoptó el partido de Javier Milei , presidido por el diputado nacional Facundo Correa Llano en Mendoza, implicó una erogación adicional en los HCD donde ingresaron, que está lejos del ajuste político que pregonan sobre el Estado.

Esto ocurre particularmente en los concejos que habilitan el contundente pago de secretarios políticos por bloque, lo que ocurre en los HCD de los municipios que gobiernan Alejandro Molero (UCR) y Celso Jaque (PJ).

General Alvear: cuatro de seis bloques son unipersonales

En el Concejo Deliberante de General Alvear, sus integrantes no cuentan con secretarios propios, sino que estos cargos corresponden a cada bloque conformado.

Es decir, los bloques disponen de un secretario y de un asesor. El sueldo del primero se acerca a los $1.800.000, mientras que el del asesor es menor, pero superior al millón de pesos, pudo saber Los Andes.

En tanto, los haberes de los concejales están congelados en $2.500.000 y, en relación con el resto del Sur, son los más bajos. Tampoco reciben viáticos.

El HCD de Alvear cuenta con 10 bancas y están divididas en cinco bloques, de los cuales cuatro son unipersonales.

Cambia Mendoza ostenta la mayoría con seis concejales, los cuales no son todos radicales. El presidente del HCD es Carlos Zalazar, del espacio Activá. Lo acompañan los radicales Gisela Bello, Marcos Domenech y Víctor García; Emilce Jacobchuk (Activá) y Mirta Martínez (Libertad y Progreso).

Concejo Deliberante-General Alvear-1 Los diez integrantes del HCD de General Alvear. Prensa General Alvear

En tanto, la concejal de La Libertad Avanza, Florencia Morales, asumió con su propio monobloque y ocupó los cargos de secretario político y asesor correspondientes.

Lo mismo hizo la peronista Vanina Lucero, quien, a la hora de asumir su banca, decidió conformar el bloque “Fuerza Justicialista Mendoza”, en vez de sumarse al bloque “Partido Justicialista”, que ya integraba su compañera Florencia Escartín (con sus secretarios).

En contacto con TVA, Lucero sostuvo que decidió “abrir con la lista que yo gané, que fue Fuerza Justicialista”, y se desligó de las críticas al argumentar que está dentro del reglamento del HCD y que incluso Morales hizo lo mismo, siendo parte del oficialismo municipal. Lucero es una dirigente alineada con Carlos Ciurca.

Por último, Néstor Ortega también tiene su propio monobloque de La Unión Mendocina. Es decir, entre los cuatro ediles que juegan con rancho aparte acumulan dos cargos políticos adicionales cada uno.

Malargüe repite el mismo patrón

El Concejo Deliberante de Malargüe repite casi la misma división que Alvear, salvo por la bancada oficialista, que tiene menos integrantes. Son seis bloques los que componen el HCD que preside Pablo Cabrera (PJ) y cuatro son unipersonales.

Aquí prevalece un sistema similar, ya que cada bloque tiene a disposición un cargo de secretario de bloque, además del secretario administrativo correspondiente a cada concejal.

El primer cargo reviste un sueldo importante que impacta en las arcas del municipio: $1.800.000, informaron desde el cuerpo. Se trata del 60% del sueldo de un edil, que oscila en los $3.000.000. Mientras que el cargo administrativo no supera los $500 mil, indicaron desde el cuerpo deliberativo municipal.

Concejo Deliberante-Malargüe El Concejo Deliberante de Malargüe en sesión. Prensa Malargüe

Los bloques que tienen más de un integrante apenas son los siguientes:

Partido Justicialista: Pablo Herrera, Magalí Costa, Emilce Mansilla y Edgardo Guzmán

Pablo Herrera, Magalí Costa, Emilce Mansilla y Edgardo Guzmán Cambia Mendoza: Daniel Martínez y Laura Cecconato

Es decir, cada uno tiene un secretario de bloque y cada concejal un secretario administrativo.

Pero la cuenta se multiplica con los siguientes monobloques, cada uno con sus cargos políticos asumidos:

UCR Malargüe: Pablo Villarruel

Pablo Villarruel Reconstruyendo Malargüe: Silvina Camiolo

Silvina Camiolo La Unión Mendocina: Elizabeth González

Elizabeth González La Libertad Avanza: Carla Casado

El presidente del HCD, Pablo Cabrera (PJ), explicó en contacto con Los Andes que “la apertura de cada bloque implica más lugares y hasta alguna mejora en infraestructura”.

El concejal peronista contó que presentaron, junto al bloque que responde a Celso Jaque, una iniciativa para disolver la figura del secretario político, pero no obtuvieron respaldo por parte de la oposición.

San Rafael: stock de gastos por concejal

Por el lado del HCD de San Rafael, Omar Félix cuenta con las aguas calmas porque el sistema distribuye los cargos políticos por igual entre sus integrantes. De ese modo evitan la irrupción de monobloques con fines económicos.

Los concejales perciben un salario aproximado de $3 millones, pudo confirmar este diario. En tanto, cada uno cuenta con dos secretarios administrativos que cobran $600 mil aproximadamente.

Pero los ediles cuentan con un stock de dinero para sumar más asesores políticos: hasta el mes de abril eran $1.400.000, que pueden dividirse entre dos y hasta cuatro contratos, pero no destinarse a una sola persona.

HCD-San Rafael Concejo Deliberante de San Rafael. Archivo Prensa San Rafael

En San Rafael, al tratarse de uno de los municipios más poblados, hay 12 bancas. El PJ tiene seis escaños, Cambia Mendoza tiene cuatro y completan La Libertad Avanza y “La Libertad Avanza Sur”, nueva denominación que tomó el polémico Martín Antolín (expulsado del Partido Libertario tras el episodio de alcoholemia positiva del año pasado).