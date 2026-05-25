25 de mayo de 2026 - 09:24

Cornejo recordó el 25 de Mayo y destacó la "decisión colectiva" que inició el "camino hacia la libertad"

El gobernador Alfredo Cornejo se expresó sobre la fecha patria con un video institucional en sus redes sociales.

El gobernador Alfredo Cornejo recordó el 25 de Mayo. Archivo/Imagen ilustrativa

El gobernador Alfredo Cornejo recordó el 25 de Mayo. Archivo/Imagen ilustrativa

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el marco del aniversario 216 de la Revolución de Mayo, el gobernador Alfredo Cornejo publicó este lunes un mensaje, en el que reivindicó el proceso histórico iniciado en 1810 y destacó su vigencia como base de la construcción institucional del país.

Leé además

El Concejo Deliberante de General Alvear es uno de los que más monobloques tiene. 

Concejos deliberantes: se multiplica el gasto político debido a las divisiones de bloques en el Sur

Por Martín Fernández Russo
La exsenadora provincial Mercedes Derrache (PJ)

Exsenadora del PJ debía volver a un ministerio de Cornejo, pero recaló en la Fiscalía de Estado

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial definió al 25 de Mayo como “un momento fundacional de nuestra historia” y subrayó que se trató de “una decisión colectiva que dio inicio al camino hacia la libertad y la construcción de nuestras instituciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2058745469828776417&partner=&hide_thread=false

En su publicación, Cornejo remarcó que aquella gesta histórica trasciende el recuerdo escolar y mantiene plena actualidad por el ejemplo de quienes impulsaron el cambio político en los albores de la Nación.

“Una fecha que no quedó en los libros. Sigue vigente por el valor y la determinación de quienes asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo y sentar las bases de nuestra Nación”, expresó.

El gobernador también vinculó aquella jornada con los desafíos del presente y puso el foco en la necesidad de sostener una construcción colectiva del país.

“Cada 25 de Mayo conmemoramos la Revolución de Mayo, el punto de partida de la Argentina que seguimos construyendo todos los días”, completó el mandatario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo y sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy) se reunieron con el presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella. 

Cumbre de gobernadores: de qué hablaron Cornejo, Pullaro, Zdero y Sadir en el Comité Nacional de la UCR

Lucas Clark (izquierda) encabeza la Fundación Deliberar en Buenos Aires, fue asesor legislativo de Alfredo Cornejo en el Congreso. 

Fundación Deliberar: Cornejo ya cuenta con su propio espacio para discutir con Lousteau en la UCR porteña

Votación secreta del Senado de Mendoza. 

El Senado aprobó los pliegos de seis nuevos fiscales que envió Cornejo: quiénes se suman a la Justicia

Manuel Adorni se saluda con el gobernador Alfredo Cornejo, en su visita a Mendoza

Escándalo judicial vs parque solar: una consultora midió el impacto de la visita de Manuel Adorni a Mendoza