Cornejo recordó el 25 de Mayo y destacó la "decisión colectiva" que inició el "camino hacia la libertad"

En el marco del aniversario 216 de la Revolución de Mayo , el gobernador Alfredo Cornejo publicó este lunes un mensaje, en el que reivindicó el proceso histórico iniciado en 1810 y destacó su vigencia como base de la construcción institucional del país.

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A través de sus redes sociales , el mandatario provincial definió al 25 de Mayo como “un momento fundacional de nuestra historia ” y subrayó que se trató de “una decisión colectiva que dio inicio al camino hacia la libertad y la construcción de nuestras instituciones ”.

El 25 de Mayo de 1810 marca un momento fundacional de nuestra historia. Una decisión colectiva que dio inicio al camino hacia la libertad y la construcción de nuestras instituciones. Una fecha que no quedó en los libros. Sigue vigente por el valor y la determinación de quienes… pic.twitter.com/vII5yCVnlq

En su publicación, Cornejo remarcó que aquella gesta histórica trasciende el recuerdo escolar y mantiene plena actualidad por el ejemplo de quienes impulsaron el cambio político en los albores de la Nación.

“Una fecha que no quedó en los libros. Sigue vigente por el valor y la determinación de quienes asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo y sentar las bases de nuestra Nación ”, expresó.

El gobernador también vinculó aquella jornada con los desafíos del presente y puso el foco en la necesidad de sostener una construcción colectiva del país.

“Cada 25 de Mayo conmemoramos la Revolución de Mayo, el punto de partida de la Argentina que seguimos construyendo todos los días”, completó el mandatario.