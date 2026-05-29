Una historia de lucha y superación en Mendoza se ha vuelto viral en las últimas horas. Se trata de la campaña solidaria para ayudar a Lautaro Naballes, un pequeño que cumplirá 4 años el próximo 22 de junio y cuya vida ha estado marcada por la resiliencia.

Augusto Millán, el escalador amputado mendocino que va por un nuevo sueño: competir en la Copa del Mundo de Austria

El perro antinarcóticos "Eko" detectó en el sur provincial dos kilos de cocaína que iban a Bariloche

Tras atravesar un riguroso proceso de selección, el niño fue aceptado en un centro médico de México para realizar un tratamiento que promete mejorar notablemente su calidad de vida, pero su familia necesita recaudar cerca de 70.000 dólares para costear el procedimiento y los traslados .

La conmovedora cruzada para que un niño mendocino reciba un tratamiento clave en México

La oportunidad llegó luego de que sus padres, Noelia Florencia Herrera González y Luis Enrique Naballes , descubrieran el año pasado un tratamiento neurocelular específico que se realiza en tierras mexicanas. Este procedimiento busca reconectar las neuronas que resultaron dañadas a raíz de una hemorragia cerebral sufrida por Lautaro durante el parto.

Para ser admitidos, los papás debieron enviar minuciosos informes médicos y participar de una junta evaluadora mediante videollamada con especialistas extranjeros. Finalmente, la confirmación llegó por correo electrónico, encendiendo una luz de esperanza.

“Me habían dicho que después de la videollamada con la clínica tenía que esperar una semana para saber si estaba apto o no para viajar. Me meto al correo de casualidad buscando otro mail y cuando veo uno de la clínica me meto a ver y era que había quedado aceptado para viajar”, recordó emocionada la mamá de Lautaro.

El tratamiento se extiende por 28 días, período en el cual el niño recibirá las aplicaciones médicas, además de someterse a análisis de sangre, resonancias magnéticas y controles neurológicos constantes.

El largo camino de Lautaro

El diagnóstico de parálisis cerebral a raíz de una hemorragia cerebral en el momento del parto afectó principalmente el desarrollo motriz y muscular del niño. Lautaro entiende todo lo que se le explica, pero su cuerpo no reacciona a lo que quiere hacer, razón por la cual necesita mucha estimulación y terapias.

Llegar a este presente no fue fácil. El niño pasó sus primeros meses de vida en terapia intensiva, requirió una traqueotomía a los cuatro meses y medio y debió alimentarse mediante una sonda nasogástrica.

Lautaro 2 La conmovedora cruzada para que un niño mendocino reciba un tratamiento clave en México Gentileza

Gracias al incansable trabajo de rehabilitación y estimulación en un instituto especializado, lograron retirarle tanto la traqueotomía como la sonda, y hoy en día utiliza un botón gástrico.

Desafío económico y cómo colaborar

El principal obstáculo actual es la gran cifra en dólares, imposible de afrontar para un hogar de trabajadores que, además, es una familia numerosa (Lautaro comparte sus días con Mía, de 5 años, Alan, de 2, y dos hermanas mayores).

“El mayor desafío es conseguir el dinero porque es muchísima plata, pero tenemos fe de que vamos a lograrlo porque hay mucha gente ayudándonos”, expresó.

Para intentar recaudar fondos, el entorno del niño ya organizó una rifa previa y se encuentra planeando un bingo benéfico. La comunidad puede sumarse a esta cruzada de dos maneras: difundiendo y compartiendo el video de su historia en redes sociales para expandir el alcance, o bien realizando una donación económica.

Una rutina atravesada por terapias y cuidados

El día a día de Lautaro gira alrededor de terapias, rehabilitación y mucha estimulación. El pequeño asiste lunes, miércoles y viernes a la Escuela Especial Cano, en Godoy Cruz, mientras que martes y jueves concurre a un instituto de rehabilitación en Ciudad.

“Hoy, por ejemplo, fue al instituto. Él entra a las 9.30 y sale a las 11.30. Después llegamos a casa, toma una colación porque él come por boca pero muy poquito”, relató Florencia.

La alimentación es una de las mayores dificultades que enfrenta Lautaro. Aunque puede ingerir algunos alimentos, necesita complementarse mediante un botón gástrico porque masticar y comer le demanda mucho esfuerzo. “Le doy banana pisada y después le paso leche por el botón gástrico porque se demora mucho para masticar y comer”, explicó.

Lautaro 3 La conmovedora cruzada para que un niño mendocino reciba un tratamiento clave en México Gentileza

A pesar de las limitaciones físicas, Lautaro comprende todo lo que ocurre a su alrededor y participa activamente de la dinámica familiar junto a sus hermanos. “Él entiende todo lo que se le explica, pero su cuerpo no reacciona a lo que quiere hacer”, contó su mamá.

Las mejoras que esperan del tratamiento

Aunque la familia no sabe exactamente qué cambios podrá experimentar el niño, los médicos les explicaron que las mejoras suelen comenzar a observarse rápidamente.

“No sabemos bien en qué aspecto le va a mejorar, pero mejora cognitivamente y motrizmente. Los cambios se empiezan a ver desde el primer o segundo día ya cuando empieza el tratamiento”, explicó su mamá.

Florencia también dijo que con el tratamiento esperan que Lautaro pueda sentarse, comer solo y mejorar su agarre: “Le cuesta abrir sus manos. Para otras personas quizás son pequeñas cosas, pero para mí sería un montón que él pudiera agarrar una cuchara y comer solito”.

Datos para colaborar:

Alias de Mercado Pago: Floo11Herrera (cuenta a nombre de Noelia Florencia Herrera González).

Floo11Herrera (cuenta a nombre de Noelia Florencia Herrera González). Celular 261 472 3641.

Finalmente, la mamá de Lautaro dedicó unas palabras de agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la campaña: “Muchísimas gracias de corazón porque no saben lo que significa toda la ayuda que estamos teniendo. Ya sea difusión, donaciones, dinero o ayuda para organizar los bingos. Es muchísimo para nosotros”, dijo emocionada.