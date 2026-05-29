Augusto Millán, el escalador amputado mendocino que va por un nuevo sueño: competir en la Copa del Mundo de Austria

El paraescalador mendocino Augusto Millán Collado está a un paso de cumplir un nuevo sueño deportivo: competir en la World Climbing Para Serie Innsbruck 2026 , que se realizará el 15 y 16 de junio en Austria representando a Argentina.

El triplete de Diego Maradona a Austria, a pocos días del Mundial 2026: "Fue un partido extraordinario"

Impactante choque en el aire: una parapentista fue embestida por una avioneta en Austria

El joven oriundo de Godoy Cruz se convirtió en uno de los principales referentes de la paraescalada en el país, disciplina adaptada de la escalada deportiva para personas con discapacidad. Además, llega a la cita internacional tras consagrarse campeón en la categoría AL2 del Campeonato Brasileño de Paraescalada 2025 .

Con el objetivo de reunir fondos para el viaje, el deportista de 28 años inició una campaña solidaria a través de sus redes sociales. La competencia en Innsbruck es una oportunidad para comenzar a sumar puntos rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 .

Desde su cuenta de Instagram, @augustoo.mc , Augusto explicó que cualquier ayuda suma, ya sea mediante donaciones o compartiendo la publicación para ampliar la difusión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Augusto Millan Collado (@augustoo.mc)

Cómo colaborar

Para quienes quieran colaborar económicamente, habilitó el alias:

augusto.paraescalada

A nombre de Augusto Millán Collado.

Su historia de superación

La historia de Augusto está marcada por la resiliencia. En 2015, cuando tenía 17 años, le detectaron un cáncer óseo. Tras varias sesiones de quimioterapia que no lograron frenar el avance del tumor, los médicos decidieron amputarle la pierna izquierda en febrero de 2016 para salvarle la vida.

Luego de atravesar ese duro proceso, en 2017 se mudó a San Luis para estudiar psicología. Sin embargo, fue allí donde descubrió la paraescalada, deporte que terminaría transformando su vida.

Augusto Millán, paraescalador mendocino El mendocino Augusto Millán sueña con viajar al mundial en Austria.

“Descubrí la paraescalada en San Luis, en el gimnasio ‘Desplome’. En 2020 empecé a practicarlo todos los días y se transformó en mi actividad principal”, contó el deportista mendocino.

Augusto también debió enfrentar una nueva batalla en 2018, cuando sufrió una metástasis pulmonar. "Me operaron a tiempo y pude superarla. Hoy solo me hago chequeos de control", detalló.

“La escalada me devolvió la confianza que había perdido y pude superar muchos miedos”, resumió. Hoy solo en su futuro está el deporte de élite. “Quiero llegar a lo más alto del deporte”.

Augusto Millán, paraescalador mendocino El joven descubrió la paraescalada en San Luis.

El joven atleta, además de escalador, es community manager y artista circense, y entra diariamente en Club Andinista Mendoza, en Guaymallén, gracias a una beca que le permitió perfeccionarse en su deporte.

Augusto aseguró que su enfermedad fue “una oportunidad para volver a nacer” y hoy se enfoca en su sueño de escalar con la camiseta de Argentina en las palestras más desafiantes del mundo.