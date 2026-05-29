Luján de Cuyo actualizó el reglamento vendimial: nuevos requisitos, deberes y cambios en la elección de la Reina Departamental

La Municipalidad de Luján de Cuyo aprobó un nuevo reglamento para la elección y coronación de la Reina y Virreina Departamental de la Vendimia, dejando sin efecto la normativa vigente desde 2013 y su modificación de 2024. La actualización busca modernizar el sistema de elección, establecer nuevas exigencias para las candidatas y definir con mayor precisión las funciones, derechos y obligaciones de las representantes vendimiales.

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La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el intendente municipal y surge a partir de un pedido de la Dirección de Cultura. El nuevo esquema regula tanto la elección departamental como las instancias distritales, además de incorporar pautas éticas, mecanismos de control y obligaciones protocolares.

Entre los principales cambios, el reglamento establece que las postulantes deberán:

Además, se determinó que no podrán volver a postularse mujeres que ya hayan representado a un distrito en años anteriores.

El reglamento también redefine el sistema de votación tanto en las fiestas distritales como en la elección departamental.

En las elecciones distritales habrá votos asignados a familiares y amigos de cada candidata, autoridades municipales y público presente mediante sorteos organizados por Escribanía Municipal. El escrutinio será público y fiscalizado por una comisión integrada por familiares de candidatas y personal de Escribanía.

Para la elección departamental, el padrón estará compuesto por invitados oficiales con derecho a voto, familiares o amigos de las candidatas y 25 votos destinados al público, también definidos por sorteo.

En caso de empate, tanto en las elecciones distritales como en la departamental, se utilizarán votos reservados por Escribanía Municipal para desempatar de manera inmediata.

Proyectos sociales y rol institucional

Uno de los puntos centrales del nuevo reglamento es el fortalecimiento del perfil institucional y social de las representantes vendimiales.

La Reina Departamental deberá actuar como embajadora cultural, turística y social de Luján de Cuyo, además de desarrollar actividades solidarias y promocionar al departamento en eventos oficiales.

También se establece la obligatoriedad de participar en capacitaciones culturales e históricas y en actos protocolares como la Vía Blanca, Carrusel y Fiesta Nacional de la Vendimia.

Nuevas reglas de conducta y uso de redes sociales

El decreto incorpora un capítulo específico sobre comportamiento ético y obligaciones protocolares.

Las reinas y virreinas deberán evitar publicaciones, comentarios o contenidos ofensivos o discriminatorios en redes sociales y medios digitales. También tendrán prohibido realizar publicidad de productos o lugares no auspiciados por el municipio.

Entre las causales de remoción figuran las ausencias reiteradas a actividades oficiales, conductas incompatibles con la investidura y el incumplimiento de las pautas éticas.

Remuneración y obligaciones

El reglamento establece que la Reina Departamental será designada como empleada municipal temporaria categoría “A”, percibiendo una remuneración mensual destinada a cubrir gastos derivados de su función.

La Virreina, en tanto, recibirá un premio económico cuyo monto será definido por el municipio.

Además, se dispuso que la reina deberá cumplir al menos con el 80% de las actividades oficiales programadas por Cultura y la Coordinación de Reinas. Las inasistencias injustificadas podrán derivar en descuentos sobre su retribución.

Coordinación y control

La normativa también crea formalmente la figura de la Coordinadora de Reinas, encargada de organizar la agenda, capacitaciones, logística y acompañamiento institucional de las representantes vendimiales.

La Dirección de Cultura será la autoridad de aplicación del reglamento y tendrá facultades para resolver conflictos o situaciones no previstas en la normativa.