Desbarataron un criadero clandestino con más de 70 animales en condiciones deplorables en Luján

La Policía Rural rescató más de 70 animales que eran criados en condiciones irregulares en un predio de Luján de Cuyo que no cumplía con las normas sanitarias ni de higiene establecidas.

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El procedimiento se desarrolló en Ruta 84, en la zona de Puesto Bechara, y estuvo a cargo de efectivos de la Delegación Centro de Policía Rural, con apoyo de personal de la Delegación Este, efectivos montados, motos policiales y organismos de control provinciales y municipales, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Durante la intervención, las autoridades constataron la presencia de un criadero clandestino de porcinos, ovinos y caprino s, donde los animales se alimentaban entre basura y residuos acumulados en el lugar.

En el terreno, de más de 130 hectáreas y con sectores de difícil acceso entre dunas, maleza, escombros y residuos, los efectivos lograron capturar y trasladar 69 porcinos y cuatro ovinos. Los animales fueron derivados a espacios habilitados y quedaron a disposición de la Justicia y de la Dirección Provincial de Ganadería.

Como parte del procedimiento, dos personas fueron puestas a disposición judicial.

Preocupación por repetidos casos de abigeato en Mendoza

El operativo de Luján se enmarcó en el Plan Estratégico contra el Abigeato que desarrolla la Policía Rural en distintos puntos de la provincia, con controles orientados a prevenir delitos rurales, faena clandestina y situaciones que representen riesgos sanitarios para la población.

En los últimos meses, el abigeato se convirtió en uno de los delitos rurales que más inquietud genera en Mendoza, especialmente en departamentos del sur y del este provincial.

En las últimas semanas, productores de General Alvear denunciaron reiterados robos de ganado y episodios vinculados a faena clandestina. Incluso, una investigación terminó con la detención de tres personas, entre ellas un policía, acusado de participar en maniobras de cuatrerismo.

Según productores de la zona, sufren robos “prácticamente todas las semanas” y calificaron la situación como “insostenible”.