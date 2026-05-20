Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores de Alvear por el robo de ganado: "Cazan en un Zoo"

Productores ganaderos del sur de Mendoza viven días, y hasta meses, aseguran, de una situación que llegó al límite: son víctimas constantes de cuatreros que atacan su producción. “Es una situación insostenible. Han tomado este delito como medio de vida. Para ellos es cazar en un zoológico, sin ningún control”, relató una de las víctimas a Los Andes.

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A todo esto se suma que uno de los detenidos durante un operativo por abigeato, concretado el pasado 10 de mayo, es un efectivo policial. “Es el colmo”, aseguran los productores.

Por un lado, los productores se han organizado para montar guardias y proteger sus animales. Por el otro, y según las primeras investigaciones, los cuatreros conocen a la perfección sus movimientos, ya que serían vecinos de la zona que residen en barrios rurales.

“Ya es un flagelo recurrente e histórico. La actividad ganadera en predios de fincas en zonas bajo riego pasó a ser el ‘modus vivendi’ de un buen número de delincuentes ocultos en distintos barrios rurales distritales”, expresó una de las víctimas, que prefirió mantener su identidad en reserva.

Según relató, la facilidad con la que actúan los delincuentes genera pérdidas permanentes para los productores. “Es cazar en el zoológico. Resulta tan fácil faenar hacienda dócil durante la noche, que las pérdidas por robo hacen inviable el engorde y la recría en fincas”, sostuvo.

El productor también definió la problemática como “una plaga sin método de control” y afirmó que los robos se repiten de manera constante. “Las bajas por robo en una tropa en pastoreo pasan a ser sistemáticas, con estadísticas semanales o quincenales. Todo impune”, lamentó.

Robo, persecución y tres detenidos: entre ellos, un policía

Tres hombres fueron detenidos el pasado domingo 10 de mayo por la noche en General Alvear, luego de una persecución policial vinculada a un caso de abigeato ocurrido en el paraje Soitué. Entre los aprehendidos se encuentra un efectivo policial perteneciente a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

El procedimiento se inició cerca de las 22.13, cuando un llamado al 911 alertó que la víctima, identificada como R.C., perseguía a los supuestos autores del robo de ganado, quienes se movilizaban en una Toyota Hilux blanca desde Soitué hacia la zona de Jaime Prats.

A partir de la denuncia, efectivos de Policía Rural montaron un operativo sobre la Ruta 184 y comenzaron una persecución para intentar interceptar a los sospechosos, confirmaron fuentes policiales.

Durante el seguimiento, la Ford Ranger en la que circulaba la víctima volcó. Tanto el conductor como su acompañante fueron asistidos en el lugar y señalaron a los posibles responsables del hecho. Además, indicaron que uno de ellos sería integrante de la fuerza policial.

Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar un Ford Focus blanco en el que viajaban tres hombres identificados como J.A., E.G. y D.M.E., este último efectivo policial con baja en trámite.

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Los sospechosos fueron trasladados a sede judicial por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, mientras avanza la investigación para determinar su participación en el presunto hecho de cuatrerismo.

El policía continúa detenido y, aunque por el momento no ha sido imputado, permanece alojado en el penal de San Rafael. “Se ha recabado toda la prueba pertinente y testimonios para que pueda avanzar la causa. Por ahora, no hay otro miembro de la fuerza involucrado”, aseguró a este medio el titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas.

El efectivo detenido por cuatrerismo tiene 20 años de servicio en la fuerza, agregó Puertas. El policía enfrenta una exclusión inmediata de la institución si es condenado, además de las penas correspondientes por abigeato, resistencia a la autoridad y otros posibles delitos.

“Dios estuvo con nosotros”

En diálogo con Noticiero Andino, la víctima del presunto robo de ganado, Ramón Carabajal, contó detalles de la persecución que terminó con tres detenidos y aseguró que la inseguridad rural “ya no da para más”.

“Dios estuvo con nosotros. El accidente que tuvimos pudo haber sido gravísimo. Gracias a los cinturones, mi esposa y yo solo sufrimos raspones y golpes menores”, relató Carabajal sobre el vuelco que sufrió mientras perseguía a los sospechosos por la Ruta 184, en el paraje Soitué.

El productor explicó que recibió un aviso sobre movimientos extraños en su campo y decidió salir tras los presuntos cuatreros, situación que derivó en el operativo policial y la posterior detención de tres hombres, entre ellos un efectivo policial con baja en trámite.

“Con un grupo de vecinos nos organizamos para hacer guardias por la noche porque, casi todas las semanas, esta gente iba a levantar terneros, vacas o lo que encontraran”, explicó.

Carabajal aseguró además que desde hace meses los productores rurales venían denunciando reiterados episodios de abigeato y movimientos sospechosos en caminos internos y fincas del sur mendocino.

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Productores unidos y reunión con la ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió a la detención del efectivo policial involucrado y aseguró que el uniformado podría ser expulsado de la fuerza.

“Seguramente va a haber una cesantía y una exoneración después”, afirmó la funcionaria al ser consultada sobre la situación del agente, quien actualmente tiene la baja en trámite.

Rus destacó además el accionar de la propia fuerza policial durante el operativo. “Lo importante es que la misma Policía de Mendoza persiguió y aprehendió a aquel policía que se desvió del camino”, sostuvo.

Tras este caso testigo, que expuso la difícil situación de los productores del sur provincial, la ministra concretará esta tarde una reunión con los afectados para avanzar en medidas de prevención del abigeato en la zona.

El encuentro se realizará a las 17 en el salón Salonia.