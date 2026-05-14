El duro descargo del intendente de General Alvear contra los hermanos Félix por el gasoducto del Sur mendocino

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero , cuestionó con dureza a los hermanos Omar Félix y Emir Félix por la demora en la finalización del gasoducto del Sur mendocino y los acusó de haber utilizado políticamente una obra que, según sostuvo, debía ejecutarse con financiamiento nacional y provincial.

A través de un comunicado en redes sociales, Molero afirmó que “el gasoducto no pertenece a un municipio ” y remarcó que se trata de “u na obra nacional pagada por el esfuerzo de todos ”. En ese sentido, señaló que la Provincia había gestionado el proyecto en 2017 y que en 2018 ya contaba con presupuesto asignado.

Según el jefe comunal alvearense, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández se produjo un cambio en la administración de los fondos destinados a la obra. “Los hermanos Félix ejecutaron una ‘ picardía’ política sin precedentes: desviaron los fondos nacionales que debían ir a la Provincia directamente a sus manos”, expresó.

Molero aseguró que esa situación provocó una demora de cinco años en la concreción del gasoducto. “ Una obra que debía ejecutarse en 18 meses terminó tardando seis años ”, sostuvo. Además, afirmó que la falta de infraestructura energética afectó el desarrollo industrial y económico de la región.

“Empresas que podrían haber crecido y generado trabajo genuino quedaron congeladas por la falta de energía”, indicó el intendente, quien también acusó a los dirigentes sanrafaelinos de haber “hecho pasar frío a su propio pueblo” por la postergación de la obra.

En el mismo pronunciamiento, Molero sostuvo que actualmente “la Justicia ya ordenó a Nación el pago del gasoducto para que sea terminado” y remarcó que Ecogas “es la única autoridad técnica que decide cuánto gas corresponde”. También afirmó que no permitirá “que usen el frío como rehén” y reclamó que la obra sea entregada “de inmediato”.

La postura del municipio de San Rafael

A principios de abril, durante los actos por el 221° aniversario del Fuerte San Rafael del Diamante, el intendente Omar Félix anunció que la obra del gasoducto podría estar finalizada en un plazo de 60 días.

En aquella oportunidad, el intendente repasó el desarrollo del proyecto y explicó que el Municipio de San Rafael firmó originalmente un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación, mediante el cual se financiaba la totalidad de la obra.

Según detalló Félix, en 18 meses se alcanzó cerca del 90% de ejecución, aunque aseguró que en marzo de 2024 el Gobierno nacional decidió paralizar los trabajos. “La Nación se quedó con una deuda de 9 mil millones de pesos con el Municipio y otros fondos para terminar la obra”, afirmó.

Omar Félix - aniversario de San Rafael El intendente de San Rafael, Omar Félix, en el 221 aniversario del derpatamento sureño. Prensa Municipalidad de San Rafael.

Posteriormente, la comuna inició una acción judicial que resultó favorable. De acuerdo con lo expresado por el jefe comunal, el Gobierno nacional canceló la deuda pendiente, aunque no transfirió el resto de los recursos necesarios para completar el proyecto.

Félix indicó además que el municipio aportó alrededor de 6 mil millones de pesos para finalizar los trabajos y señaló que aún resta financiamiento para extender la red hasta la Villa 25 de Mayo.

Estado actual de la obra

Actualmente, las tareas se concentran en el empalme entre el gasoducto proveniente desde La Mora y el nuevo tendido ejecutado por el Municipio de San Rafael.

En paralelo, se realizan trabajos de interconexionado entre la estación de separación y la estación de odorización, además de ensayos de resistencia y hermeticidad, controles de soldadura y pruebas sobre el ramal de alta presión que se extiende desde la intersección de Iselín y Granaderos hasta la planta ubicada cerca del Arco de Ingreso a San Rafael.