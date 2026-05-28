Fuerte choque en el Acceso Sur: un colectivo impactó contra un camión y hay varios lesionados

El hecho ocurrió a la altura de calle Bulnes, en Carrodilla, generando cortes y complicaciones en el tránsito.

Un colectivo impactó contra un camión en el Acceso Sur

Durante la tarde de este jueves se registró un fuerte accidente de tránsito entre un colectivo de línea y un camión en el departamento de Luján de Cuyo, donde resultaron lesionadas varias personas que viajaban en el transporte público.

El hecho fue alertado por un llamado a la línea de emergencias alrededor de las 17.30 en el Acceso Sur a la altura de calle Bulnes en Carrodilla. En dicha arteria, el colectivo y el transporte pesado circulaban en dirección hacia el norte.

Allí, por motivos que aún se están investigando, el colectivo de línea impactó desde atrás al camión de una empresa de construcción que transportaba productos mineros.

Accidente en el acceso sur

Como resultado del impacto, cuatro personas que viajaban en el transporte público terminaron lesionadas y el resto de los pasajeros sufrieron latigazo cervical. Además, al tratarse de dos vehículos de gran magnitud, el accidente provocó cortes y demoras en el tránsito en el Acceso Sur.