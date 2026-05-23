23 de mayo de 2026 - 11:57

Impactante accidente en Buenos Aires: se derrumbó un puente tras el choque de un camión

Un camión perdió el control en la RN 9, chocó contra la estructura y provocó el desplome del puente sobre la calzada. Luego otro rodado del mismo porte chocó contra los restros de la escructura.

Impactante accidente en Buenos Aires: se derrumbó un puente tras el choque de un camión.

Impactante accidente en Buenos Aires: se derrumbó un puente tras el choque de un camión.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un impactante accidente ocurrido durante la madrugada provocó el derrumbe de un puente y el corte total de la Ruta Nacional 9 a la altura de Escobar, Provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 50.

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Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y circulaba en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, cruzó de carril y chocó contra la estructura del puente, que terminó desplomándose sobre la ruta.

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De acuerdo con el relato del conductor, el accidente se habría originado por el estallido de uno de los neumáticos del vehículo.

Tras el derrumbe, un segundo camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída sobre la calzada.

Vi una columna de humo y volanteé”, relató Gastón, conductor del segundo vehículo involucrado, en diálogo con TN.

Impactante accidente en Buenos Aires: se derrumbó un puente tras el choque de un camión
Tras el choque del primer camión, un segundo que venía en la mano contraria chocó conatra los restos del puente.

Tras el choque del primer camión, un segundo que venía en la mano contraria chocó conatra los restos del puente.

Como consecuencia del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total en ambas manos de la Ruta 9 mientras trabajan equipos de emergencia, personal vial y maquinaria destinada a remover los escombros y los vehículos afectados.

El tránsito presenta importantes demoras en toda la zona y se recomienda evitar el sector hasta que finalicen las tareas de limpieza y evaluación estructural.

En tanto, el conductor del primer camión fue trasladado a un hospital de Escobar con politraumatismos.

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