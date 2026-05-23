Un camión perdió el control en la RN 9, chocó contra la estructura y provocó el desplome del puente sobre la calzada. Luego otro rodado del mismo porte chocó contra los restros de la escructura.

Impactante accidente en Buenos Aires: se derrumbó un puente tras el choque de un camión.

Un impactante accidente ocurrido durante la madrugada provocó el derrumbe de un puente y el corte total de la Ruta Nacional 9 a la altura de Escobar, Provincia de Buenos Aires, en el kilómetro 50.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y circulaba en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, cruzó de carril y chocó contra la estructura del puente, que terminó desplomándose sobre la ruta.

Embed toda la Panamericana por la zona de Escobar cortada, 1 hora de espera pero llegó mi momento de ver el choque, les dejo mi aporte. pic.twitter.com/spOhdxVmLV — Leandro Botto (@Leandro_botto_) May 23, 2026 De acuerdo con el relato del conductor, el accidente se habría originado por el estallido de uno de los neumáticos del vehículo.

Tras el derrumbe, un segundo camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída sobre la calzada.

“Vi una columna de humo y volanteé”, relató Gastón, conductor del segundo vehículo involucrado, en diálogo con TN.