El pronóstico del tiempo para este sábado: cómo sigue el fin de semana largo.

Comienza un nuevo fin de semana largo con un pronóstico meteorológico que mantendrá condiciones similares a las del frío viernes y sin grandes cambio en la temperatura. Según la información de Contingencias Climáticas, se espera un ambiente fresco pero estable en gran parte del territorio provincial.

El pronóstico día por día Se espera un sábado con poca nubosidad y escaso cambio de la temperatura. Habrá vientos leves del noreste y condiciones de nubosidad parcial en la zona de cordillera. La temperatura máxima se ubicará en los 17°C, tras una mínima que fue de 5°C.

En tanto, para el domingo la jornada presentará nubosidad variable y se mantendrá la tendencia de poco cambio térmico. Se prevén vientos leves del noreste y la probabilidad de precipitaciones en cordillera. Los termómetros marcarán una máxima de 16°C y una mínima de 6°C.

Por su parte el lunes 25 de Mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, se pronostica poca nubosidad y continuidad en los registros térmicos. Al igual que los días previos, habrá vientos leves del noreste y nubosidad parcial en alta montaña. La máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima será de 7°C.