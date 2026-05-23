23 de mayo de 2026 - 08:53

El pronóstico del tiempo para este sábado: cómo sigue el fin de semana largo

Contingencias Climáticas anticipa jornadas frías pero estables y con poca nubosidad.

El pronóstico del tiempo para este sábado: cómo sigue el fin de semana largo.

El pronóstico del tiempo para este sábado: cómo sigue el fin de semana largo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Comienza un nuevo fin de semana largo con un pronóstico meteorológico que mantendrá condiciones similares a las del frío viernes y sin grandes cambio en la temperatura. Según la información de Contingencias Climáticas, se espera un ambiente fresco pero estable en gran parte del territorio provincial.

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El pronóstico día por día

Se espera un sábado con poca nubosidad y escaso cambio de la temperatura. Habrá vientos leves del noreste y condiciones de nubosidad parcial en la zona de cordillera. La temperatura máxima se ubicará en los 17°C, tras una mínima que fue de 5°C.

En tanto, para el domingo la jornada presentará nubosidad variable y se mantendrá la tendencia de poco cambio térmico. Se prevén vientos leves del noreste y la probabilidad de precipitaciones en cordillera. Los termómetros marcarán una máxima de 16°C y una mínima de 6°C.

Por su parte el lunes 25 de Mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, se pronostica poca nubosidad y continuidad en los registros térmicos. Al igual que los días previos, habrá vientos leves del noreste y nubosidad parcial en alta montaña. La máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima será de 7°C.

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso:

  • Salida de Argentina de 09:00 a 18:00 horas.
  • Entrada a Argentina de 09:00 a 19:00 horas.

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