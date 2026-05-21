Leve aumento de la máxima para este viernes en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con poca nubosidad y buen tiempo en la zona de cordillera.

El pronóstico para este viernes en Mendoza

Para este viernes 22 de mayo está pronosticada una jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura, aunque seguirá predominando el frío en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un jueves nublado y frío, para este viernes está prevista una mejora del tiempo. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 16°C y la mínima de 3°C.

En la zona de cordillera está prevista una jornada con poca nubosidad. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el sábado está prevista una jornada con poco cambio de la temperatura y poca nubosidad. La máxima será de 17°C y la mínima de 5°C.