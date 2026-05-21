Buzos y activistas se unieron para limpiar el perilago de Potrerillos

El dique Potrerillos es una postal imperdible para mendocinos y turistas. El principal embalse artificial del norte de Mendoza adorna el paisaje montañoso y lo complementa, invitando a familias, parejas y grupos de amigos a reunirse en él y disfrutar.

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Sin embargo, las juntadas y risas dejan huellas que van más allá de los recuerdos . Durante la temporada de verano (donde hay mayor flujo turístico), se han llegado a recuperar hasta 8 toneladas de basura por día en distintas partes de Potrerillos.

Como parte de la Semana Mundial del Reciclaje, más de 120 personas y 12 organizaciones se comprometieron con la acción ambiental de la zona del dique en una jornada de limpieza y recuperación .

Uniendo plogging (hacer actividad física mientras se recolecta basura del medioambiente), buceo y limpieza , las actividades dieron como resultado 238 kilos de residuos retirados del perilago .

El objetivo es claro. Desde el trabajo colectivo, buscaron reducir la contaminación, proteger la biodiversidad y generar conciencia sobre la preservación del dique.

Los desechos recuperables fueron entregados a La Fortaleza de Mi Tierra, una cooperativa lujanina que procesa materiales de residuos en el Centro Verde del departamento.

potrerillos limpieza1 Se unieron más de 120 personas en una jornada de limpieza y recuperación. GOBIERNO DE MENDOZA

Qué se encontró en el perilago y qué tareas se realizaron

Antes de dar inicio a las tareas de limpieza, se identificó qué sectores tenían mayor acumulación de residuos para agilizar el trabajo.

Dentro del dique, en las actividades de buceo, encontraron colillas de cigarrillos, envoltorios plásticos e incluso una silla de hierro. Por otro lado, en Tierras Coloradas hallaron botellas de residuos tóxicos que fueron descartadas por los camiones que recorren la ruta.

Además, removieron graffitis sobre piedras de la Ruta Nacional 7, recolectaron residuos en banquinas y laterales de la calle, realizaron intervenciones en los sectores del bosque y se llevó a cabo plogging por la zona aledaña al dique.

Finalmente, organizaciones de montaña y actividades náuticas colaboraron con el traslado de los residuos.

Quiénes participaron de la actividad

Las tareas de limpieza y recuperación forman parte de las acciones de la Red Mendoza Sostenible, una iniciativa promovida por la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente.

Impulsados por Folck Producciones, en la jornada participaron Potrerillos Explorer, Acquanautas, Argentina Rafting, Ecoplog, Jóvenes por el Clima Mendoza, la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca, Aloha Potre Kite, la Fundación ProMontaña, Mendonarte (a cargo de Valentech) y Ecosigna.

“La participación de más de 120 personas y de organizaciones comprometidas con el ambiente demuestra que el cuidado de nuestros espacios naturales requiere del compromiso colectivo y de acciones concretas sostenidas en el tiempo”, indicó la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega.

La importancia de la concientización ambiental

Para finalizar la actividad, los participantes colocaron carteles de concientización ambiental en diversos accesos peatonales y de vehículos para promover que los visitantes preserven el entorno natural y se lleven sus residuos.

“Estas jornadas no solo permiten recuperar residuos y reducir el impacto sobre el perilago de Potrerillos, sino también fortalecer la conciencia ambiental y promover una gestión más responsable de los materiales recuperados”, explicó Ortega.