Residencias médicas 2026: se publicó el padrón definitivo y hay 5.663 habilitados para rendir el examen

El Ministerio de Salud de la Nación publicó en su página web el padrón definitivo de los postulantes habilitados para rendir el Examen Integrado para el ingreso a las residencias médicas 2026 . Se trata de una inercia muy esperada por los profesionales y sobre la cual, el Gobierno Nacional ha realizado cambios.

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En total, son 5.663 profesionales habilitados para rendir el examen de ingreso a residencias básicas, articuladas y posbásicas . Se trata de los aspirantes que cumplieron de forma efectiva con todos los requisitos exigidos para concretar estos tramos de su formación de posgrado.

De acuerdo con lo informado por la cartera sanitaria nacional, quienes superen las instancias correspondientes podrán optar por realizar sus prácticas formativas en instituciones nacionales, de las Fuerzas Armadas (FFAA) o bien en establecimientos privados que cuenten con convenio vigente con el ministerio.

Sucede luego de un complejo conflicto generado a partir de modificaciones que implementó el Ministerio el año pasado. Estás devinieron luego de haberse detectado fraude en los exámenes . Es que fue alta la proporción de aspirantes con notas elevadas, incluso en algunos casos que no condicen con su trayectoria previa. Por eso, el área dispuso que volvieran a rendir los alumnos cuyas evaluaciones generaban sospechas.

Residencias médicas 2026: el Ministerio de Salud de la Nación publicó en su página web el padrón definitivo de los postulantes habilitados para rendir el Examen Integrado

Ahora el ministerio volvió a plantear ajustes y propuso un nuevo modelo de examen.

Cuándo se rinde el examen para las residencias médicas

El cronograma oficial dispuesto por la Nación estipula diferentes fechas según la categoría de la especialidad a la que se aspire ingresar:

30 de junio: se llevará a cabo el Examen Integrado para el ingreso a especialidades básicas y post básicas. Para esta fecha se encuentran habilitados 949 y 173 profesionales, respectivamente.

7 de julio: será el turno del examen destinado exclusivamente a las residencias básicas en medicina, la instancia con mayor volumen de aspirantes, donde podrán participar 4.541 postulantes.

Posteriormente, el cronograma continuará con la difusión de los resultados de todas las instancias, los cuales se publicarán entre el 27 y el 31 de julio. Quienes logren adjudicar las vacantes harán efectivo su ingreso a las respectivas instituciones el 1° de septiembre.

Cómo será el examen de ingreso a las residencias

Respecto de la modalidad de la evaluación, las autoridades sanitarias confirmaron que el examen se realizará de manera presencial pero bajo un formato 100% digital.

Para el desarrollo de la prueba, los postulantes tendrán que utilizar tablets para responder un total de 100 preguntas de selección múltiple. Cada respuesta correcta tendrá un valor de un punto.

Una vez concluida y aprobada la etapa escrita, los ingresantes que deseen adjudicar un cargo deberán asistir a una entrevista presencial ante la institución en la que aspiren realizar su residencia.

Residencias médicas y bronca porque los tramposos rindieron de nuevo: "Dejaron afuera a quienes no copiamos". Foto: Archivo Residencias médicas 2026: el Ministerio de Salud de la Nación publicó en su página web el padrón definitivo de los postulantes habilitados para rendir el Examen Integrado

Desde el Ministerio de Salud destacaron que, a fin de garantizar la previsibilidad y una adecuada preparación de los postulantes, los temarios y las bibliografías oficiales ya se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web de la cartera.

Cómo se asignan las vacantes para las residencias médicas

En función de los puntajes obtenidos, el Ministerio de Salud de la Nación conformará el orden de mérito para el ingreso a las residencias básicas. Cabe recordar que aquellos profesionales que hayan completado su formación de grado en universidades argentinas, recibirán un plus de 5 puntos. En lo que refiere al ingreso a las residencias postbásicas, a fin de elevar los estándares de calidad, se estableció un puntaje mínimo de aprobación de 60 puntos.

A partir de este año, la cartera sanitaria nacional amplió la oferta de establecimientos para realizar las residencias, incorporando entidades privadas y hospitales militares. Las instituciones nacionales se incluyen al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; al Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); la ANLIS Malbrán; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, y el Hospital Militar Central.

Estas nuevas pautas regirán exclusivamente para aquellos profesionales que elijan realizar sus residencias en establecimientos nacionales o con convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. Cada jurisdicción realizará sus propios exámenes de ingreso con evaluaciones. De esta manera, se busca que las provincias recuperen la responsabilidad de formar a sus equipos de salud a partir de criterios definidos localmente según sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias.

Podés consultar el padrón definitivo ACÁ

Para más información:

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso