Salud abrió las inscripciones para las residencias médicas 2026: qué especialidades se ofrecen

Ya se encuentra habilitada la inscripción para acceder a las residencias médicas de este año . Así lo informó el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza , que anunció que se podrá participar hasta el 24 de abril. Los interesados podrán aspirar a cubrir una vacante en las distintas profesiones y especialidades en sedes o instituciones con reconocimiento oficial.

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El llamado a Concurso de Ingreso 2026 para el Sistema de Residencias Formativas de la provincia quedó reglamentado en la Resolución Nº 521.

Las vacantes están abiertas para las especialidades y subespecialidades de 1º nivel y 2º nivel de Bioquímica, Enfermería, Farmacia, Fonoaudiología, Kinesiología , Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social.

Los interesados pueden consultar toda la información en el sitio web https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/saludydeportes/departamento-de-residencias/ . Allí también se muestran las vacantes disponibles.

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El Examen de Conocimientos será a través del formato de prueba escrita, presencial y estandarizada por profesión . Los requisitos de inscripción son: tener hasta 45 años al momento de la inscripción, presentar DNI, certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos) y carga de datos en la plataforma Infosalud. Los extranjeros deben acreditar residencia mínima de dos años en Mendoza y DNI con categoría «Permanente».

Agenda de fechas para acceder a las residencias

El cronograma general del concurso de este año es el siguiente:

Inscripción online: Del 06 al 24 de abril de 2026

Entrevista orientada en el perfil de competencias: del 1 de junio al 31 de julio

Examen escrito: 01 de julio de 2026 .

Publicación de orden de mérito definitivo:Semana del 05 de agosto de 2026 .

Adjudicación de plazas: Del 10 al 21 de agosto de 2026 .

Toma de posesión: 01 de septiembre de 2026 .