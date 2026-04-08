8 de abril de 2026 - 07:15

Salud abrió las inscripciones para las residencias médicas 2026: qué especialidades se ofrecen

Los interesados en Mendoza podrán inscribirse a través de la plataforma Infosalud. Agenda de las principales fechas a tener en cuenta

Mendoza abrió la convocatoria para rendir el examen de residencias médicas

Mendoza abrió la convocatoria para rendir el examen de residencias médicas

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Ya se encuentra habilitada la inscripción para acceder a las residencias médicas de este año. Así lo informó el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, que anunció que se podrá participar hasta el 24 de abril. Los interesados podrán aspirar a cubrir una vacante en las distintas profesiones y especialidades en sedes o instituciones con reconocimiento oficial.

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El llamado a Concurso de Ingreso 2026 para el Sistema de Residencias Formativas de la provincia quedó reglamentado en la Resolución Nº 521.

Qué especialidades se ofrecen para las residencias

Las vacantes están abiertas para las especialidades y subespecialidades de 1º nivel y 2º nivel de Bioquímica, Enfermería, Farmacia, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social.

El Examen de Conocimientos será a través del formato de prueba escrita, presencial y estandarizada por profesión. Los requisitos de inscripción son: tener hasta 45 años al momento de la inscripción, presentar DNI, certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos) y carga de datos en la plataforma Infosalud. Los extranjeros deben acreditar residencia mínima de dos años en Mendoza y DNI con categoría «Permanente».

Agenda de fechas para acceder a las residencias

El cronograma general del concurso de este año es el siguiente:

Inscripción online: Del 06 al 24 de abril de 2026

Entrevista orientada en el perfil de competencias: del 1 de junio al 31 de julio

Examen escrito: 01 de julio de 2026 .

Publicación de orden de mérito definitivo:Semana del 05 de agosto de 2026 .

Adjudicación de plazas: Del 10 al 21 de agosto de 2026 .

Toma de posesión: 01 de septiembre de 2026 .

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