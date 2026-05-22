Anticipan un sábado fresco y con buen tiempo en Mendoza: el pronóstico para el finde largo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con poca nubosidad y buen tiempo en la zona de cordillera.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.

Para este sábado 23 de mayo está pronosticada una jornada fresca con poco cambio de la temperatura y poca nubosidad en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes fresco pero con buen tiempo durante la tarde, para este sábado se espera una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 5°C.

Por otro lado, en la zona de cordillera se espera una jornada parcialmente nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas.

Pronóstico extendido en Mendoza Mientras que para el domingo anticipan una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Mientras que en la cordillera se esperan precipitaciones. La máxima será de 16°C y la mínima de 6°C.