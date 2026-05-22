Las motoambulancias de Mendoza ya atienden más de 10 urgencias por día y llegan 4 minutos antes que la ambulancia

Frente a un tránsito cada vez más complejo , el crecimiento poblacional y el desafío extra que imponen grandes obras viales como las del Acceso Este, el sistema de salud pública de Mendoza ha apelado a alternativas ágiles para dar respuesta a urgencias , situaciones donde los minutos valen vidas.

Bajo esa premisa, el pasado primero de mayo comenzó a rodar el nuevo servicio de motoambulancias de la provincia, un dispositivo que en sus primeras tres semanas de vigencia ya consolidó un promedio de 10,5 atenciones diarias en el área metropolitana del Gran Mendoza , su territorio de acción.

El programa, implementado por el Ministerio de Salud y Deportes, incorporó estas unidades livianas, concretamente motos, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y brindar una atención inicial rápida en casos de patologías graves y situaciones tiempo-dependientes , tales como un accidente cerebrovascular (ACV) o un paro cardiorrespiratorio.

Según los datos que manejan, han logrado llegar 4 minutos antes que una ambulancia convencional y responder asertivamente a cuadros graves de manera autónoma, sin solicitar más apoyo. Incluso, los resultados alientan a las autoridades y van por más: a partir de junio sumarán más duplas.

A poco de cumplir su primer mes de rodaje, el balance del servicio de motoambulancias arroja números contundentes: no solo ganan en valiosos minutos, sino también en autonomía. Es que han logrado resolver el 60% de los casos en el mismo lugar del hecho, sin solicitar apoyo extra , optimizando de manera directa el uso de los recursos del sistema sanitario.

salud Urgencias: las motoambulancias del Ministerio de Salud de Mendoza llegan 4 minutos antes que las ambulancias convencionales. Foto: Gobierno de Mendoza

Según detallaron desde la cartera de Salud, midieron el tiempo de respuesta comparativo: en idénticas condiciones de despacho y siguiendo las mismas rutas, la dupla de motomédicos ha llegado hasta 4 minutos antes que la ambulancia tradicional.

Una de las particularidades es que trabajan en duplas, es decir que siempre van dos motos juntas, con un médico y un enfermero. A esto le llaman desplazarse en tándem .

“Las motos sanitarias (motoambulancias) se utilizan desde hace años en las principales ciudades del mundo, con resultados muy positivos en la reducción de los tiempos de respuesta ante patologías graves. La posibilidad de que un médico, un enfermero o una dupla llegue rápidamente al lugar de un siniestro permite iniciar de manera precoz las maniobras de estabilización”, explicó a Los Andes Gabriel Mengual, director de Emergencias y Catástrofes de la provincia.

“En Europa, fundamentalmente, Amsterdam, Londres, Bruselas y demás se utiliza ya hace, por lo menos, 7 u 8 años, en donde los estudios han demostrado mejoras significativas para los servicios de emergencias extrahospitalarios, y Mendoza no es la excepción”, refirió.

Hay momentos en que incluso han logrado dar respuesta a más casos en una sola jornada: “Hay picos de 12 a 14 atenciones en estas 12 horas de trabajo, y hay momentos más tranquilos, como, por ejemplo, los días sábados, en donde va de 6 a 8 atenciones aproximadamente”.

Además, detalló situaciones que han podido abordar: “Hemos atendido patologías sumamente graves, como paro cardiorrespiratorios que, afortunadamente, hemos podido recuperar y trasladar en ambulancias a los centros asistenciales adecuados”

A prueba del tránsito del Gran Mendoza

El Gran Mendoza ha crecido en población y en tránsito y esto tiene consecuencias en la eficiencia de los traslados. El funcionario provincial precisó que estos rodados permiten mitigar las dificultades que enfrenta el tránsito actual: “Se trata de vehículos ágiles, menos afectados por la congestión vehicular, especialmente en horarios pico o ante cortes de tránsito. Esto nos permite no solo acortar los tiempos de llegada, sino también reducir la morbimortalidad asociada a patologías críticas”.

Salud Urgencias: las motoambulancias del Ministerio de Salud de Mendoza llegan 4 minutos antes que las ambulancias convencionales. Foto: Gobierno de Mendoza

A nivel local, el contexto vial de accesos clave con desvíos obligatorios ponía en jaque el arribo de las ambulancias convencionales. Mengual argumentó que la medida se venía analizando ante los cambios demográficos y de movilidad en Mendoza: “Veíamos que el tránsito todos los días complicaba un poquito más o nos demoraba un poco más el arribo. Que, por otro lado, venían obras en la provincia, muy buenas para la provincia, como los cambios en el acceso, pero que eso iba a hacer que el flujo vehicular también se viera interrumpido, diferenciado, cambiado durante este tiempo, por lo que esta medida viene en un momento oportuno para dar una solución”.

Autonomía y resolución de urgencias en el lugar

Una de las principales ventajas del sistema es su capacidad de resolución autónoma sin saturar el despacho de ambulancias de mayor tamaño. En los primeros 21 días de trabajo, el 60% de las veces que la moto arribó a los accidentes pudo resolver la situación en el lugar del siniestro, tratándose tanto de incidentes viales como de patologías en domicilio o la vía pública.

El protocolo de despacho funciona de manera coordinada. Si el cuadro reportado es de gravedad, se envían la moto y la ambulancia en paralelo. “Si la moto llega y ve que no es tan grave, anula la ambulancia, y si llega la moto y necesita, pide la cantidad de ambulancias que crea necesarias y de la complejidad que considere necesarias”, especificó Mengual. Además de la atención, el equipo funciona como un clasificador clave en incidentes con múltiples víctimas.

En qué casos actúan las motoambulancias de Mendoza

El servicio está equipado para dar respuesta inicial a un amplio espectro de emergencias y urgencias prehospitalarias, bajo los criterios de cercanía, velocidad y rapidez.

“Las motos van equipadas con lo necesario para la atención inicial del trauma, ya sea leve, moderado o grave. La atención inicial también de moderada o grave de patologías cardiovasculares, de patologías respiratorias y de patologías obstétricas o el resto de patologías generales, permite estabilizar todo tipo de patologías, digamos”, detalló Mengual.

Y agregó detalles: “Llevan una especie de equipamiento reducido, que permite abordar al paciente, atenderlo, estabilizarlo y, si es necesario, esperar el arribo de una ambulancia, si la requiere, para un traslado a un centro asistencial de mayor complejidad”.

Salud ampliará el servicio

El diseño del esquema de trabajo prioriza la seguridad vial y del personal sanitario. Por este motivo, el sistema funciona cuando hay más tránsito y más demanda. Lo hace de lunes a sábados en horario diurno, de 7 a 19 horas. Mengual explicó que los domingos no se opera debido a que el tránsito permanece despejado, y el servicio se interrumpe temporalmente en jornadas con tormentas grandes, lluvias torrenciales o vientos muy fuertes.

“Primero tenemos que salvaguardar nuestra integridad, es un servicio nuevo, Salud nunca había contado con esto en Mendoza, ni te diría en la gran parte del país salvo el SAME y tal vez Córdoba... estamos haciendo una experiencia y, primero que nada, también tenemos que tener el cuidado hacia nuestros profesionales médicos y enfermeros que van en las motos”, argumentó Mengual. El personal está integrado por profesionales experimentados que se incorporaron voluntariamente y realizaron capacitaciones específicas de seguridad vial y labor prehospitalaria.

Con la experiencia del primer mes en marcha, la provincia se prepara para expandir el servicio. Las autoridades confirmaron la adquisición de 5 motos más, lo que elevará la flota a un total de 7 unidades. Esto permitirá disponer de 3 duplas operativas en el área metropolitana del Gran Mendoza a partir de los primeros días de junio (entre el 1 y el 10 del mes), reservando el séptimo vehículo como soporte técnico ante revisiones mecánicas o services programados para asegurar la continuidad ininterrumpida de las coberturas de emergencias.