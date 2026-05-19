Otra vez la guardia del Notti abarrotada con 400 consultas diarias: las causas del drama de todos los años

Como es propio de la época, y más con la llegada del frío intenso, se disparó la demanda en la guardia del hospital Notti, efector de referencia pediátrica en Mendoza. El incremento estacional se había demorado debido a las altas temperaturas del inicio del otoño, aunque ya se reconocía un incremento en las consultas. El cambio drástico del clima el pasado viernes instaló el escenario típico del invierno y eso parece haber sido el disparador del colapso y la foto de todos los años.

La sala de espera colmada y las largas demoras volvieron a ser la postal repetida, en particular el fin de semana y el lunes, particularmente por pacientes con síntomas vinculados a enfermedades respiratorias .

Ante la alta demanda, algunos padres denunciaron haber esperado más de 8 horas para ser atendidos . Desde el nosocomio señalaron que están atendiendo hasta 400 chicos por día, pero negaron que se trate de un “colapso”.

Imágenes registradas en el interior del hospital muestran el volumen de personas aguardando en salas de espera abarrotadas, con niños sentados en el piso y personas paradas en los pasillos sin distanciamiento . En declaraciones a Canal 9, una usuaria manifestó que “había un solo médico atendiendo la guardia” y que les habían dicho que “llegarían dos médicos más que hasta ese momento no habían llegado”.

En ese contexto de saturación, las familias relataron momentos de alta tensión, como niños descompuestos, desmayados o con convulsiones. Incluso varios dijeron haber ido y optar por retirarse sin ser atendidos por la larga espera y el temor a que los chicos contraigan otras enfermedades.

La alta demanda se replica en otros efectores. En el hospital Carrillo, por ejemplo, pudieron ponerle números al incremento, el cual estimaron en torno al 30% en relación al mes anterior.

Esta realidad se da en un contexto más amplio donde, como suele suceder últimamente por la imposibilidad de acceder a un turno en el sector público, incluso a través de Pami y hasta por obras sociales por la larga demora, muchos optan por pagar la consulta particular; una alternativa que no es posible para todos los bolsillos. Por el contrario, y justamente por esto último, cada vez más personas se vuelcan al sistema público de salud, en un contexto de pérdida de coberturas de obras sociales, baja en planes de prepagas, coseguros y pérdida de empleo formal, sin dejar de mencionar como trasfondo la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.

La respuesta oficial del Notti

Desde el hospital Notti advierten el incremento de la circulación propio de la época y detallaron que la demanda diaria en la guardia se mantiene firme entre 300 y 400 pacientes por día. Atribuyen esto a una cuestión de estacionalidad, a la consulta en este efector de alta complejidad en vez de ir a la atención primaria y a la recirculación de pacientes, quienes consultan en varios efectores.

Hospital Notti Como es propio de la época, y más con la llegada del frío intenso, se disparó la demanda en la guardia del Notti, efector de referencia pediátrica en Mendoza.

“Entre el 70% y el 80% de las consultas corresponden a códigos verdes y azules, es decir, cuadros de baja complejidad”, explicaron desde el gigante pediátrico, solicitando a la comunidad acudir a la guardia “únicamente ante situaciones de emergencia” para no saturar el sistema.

La doctora Laura Pirovano, directora ejecutiva del hospital Notti, analizó la situación actual y la disponibilidad de recursos: “Estos últimos días hemos estado teniendo una mayor demanda acorde con la época del año, acorde con las temperaturas y acorde con la circulación viral que se está viviendo en la provincia y en todo el país y se ha visto un predominio de circulación de influenza, que es el virus de la gripe”.

“Estamos notando recirculación de pacientes, pacientes que consultan en varios centros asistenciales en el mismo día”, agregó la profesional. “Todo esto lo sabemos por la informatización que tenemos en salud -explicó- cuando atendemos a un paciente, podemos ver su historial y vemos que ha tenido consultas por el mismo motivo, ha sido tratado, medicado adecuadamente y vuelven a consultar dentro del mismo día en otro centro asistencial. No sabemos el motivo, quizás buscando una segunda opinión, el resultado es que eso congestiona aún más la demanda especialmente en la guardia del Notti”.

De todas formas, dijo que la demanda es similar a la de los dos inviernos previos, aunque menor a la de hace tres años.

En el Notti niegan un colapso: “los médicos son suficientes”

Asimismo, dijo que los médicos son suficientes, aunque, como cada invierno, está abierta la posibilidad de reforzar. “Los médicos que están siendo diagramados en la guardia del hospital son suficientes para la demanda, por eso no podemos hablar de un colapso de la guardia”, subrayó la directora.

“Se cuenta con la posibilidad de realizar un refuerzo invernal, que está estipulado todos los inviernos, que si se requiere mayor cantidad de profesionales, se pueden contratar conforme aumenta la demanda”, refirió.

Dijo que además hay turnos designados para demanda espontánea, lo cual consideró que también va a ser un canal para descongestionar las esperas en la guardia, no solo del Notti, sino de todas. “Todas las guardias de hospitales que cuenten con Pediatría están pasando por la misma situación y entonces es bueno que la población conozca que existen otras herramientas para poder consultar”.

Advierten por falta de médicos en el sistema

Por el contrario, desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) advierten que hay una falta de médicos estructural dentro del sistema y que la falta de respuesta adecuada en otros efectores hace que la gente se vuelque al Notti para asegurarse una atención completa. Esto termina por saturar la demanda.

“El sistema está resentido por todos lados”, aseguró Marcela Mora, secretaria gremial. Es que desde la entidad vienen sosteniendo que muchos médicos abandonan el sistema público por los magros pagos que reciben. Por eso, para el gremio, el problema de fondo radica en las condiciones de contratación y los haberes del sector. Mora detalló que se conjugan dos realidades determinantes: los profesionales no ingresan o deciden migrar, y el Gobierno provincial no incorpora la cantidad necesaria de personal.

Guardia del hospital de pediátrico Humberto Notti Guardia del hospital pediátrico humberto Notti. Imagen ilustrativa

“La situación no se debe a que haya en este momento puntual renunciado personal. El tema es que el sistema está tan estresado, tan al límite, que todo repercute y hay cuellos de botella como son las guardias de los hospitales”, explicó Mora. “El hospital Notti es el único hospital público pediátrico, entonces la gente acude a la guardia porque no tiene respuesta en otros lados”, agregó.

La representante de Ampros señaló que los centros de salud no logran contener la demanda elemental: “No tienen la cantidad de profesionales que se necesitan. No cuentan muchas veces con laboratorio, con servicio de radiografía. Entonces la gente, ante esta necesidad, acude al hospital”.

Ante la falta de alternativas, los pacientes con patologías de baja complejidad terminan atrapados en guardias preparadas para urgencias reales. “Un código verde (menos grave) hace que le toque esperar muchas horas. El sistema se colapsa aún más porque encima tenemos en una sala de espera un montón de niños enfermos, por ahí sin necesidad de ser atendidos inmediatamente, pero contagiándose, haciendo que este foco infeccioso sea la sala de espera”.

En este marco, para Mora, esta era una postal previsible: “Esto no es algo nuevo, todos los años viene pasando. Estamos ahora con un pico de influenza, con un pico de Covid; el problema es que deberíamos tratar de facilitar la circulación de la gente, que no se amontonen y poder darle respuesta rápida. Esto es algo que se puede prevenir, el Ejecutivo tiene que prevenir de otra forma que no sea sobrecargando a los profesionales que ya están sobrecargados”.

Cómo actuar ante la gripe

Respecto a las causas y la gravedad de los casos, Pirovano indicó que la mayoría de las consultas es por fiebre alta, tos, congestión nasal e inclusive casos similares a gastroenteritis con episodios de diarrea y vómito.

Para abordar el cuadro de influenza, Pirovano recordó que “no existen pócimas mágicas para que se corte la gripe; tiene una evolución, es una enfermedad viral y hay que acompañarla y estar atento a los signos de alerta que requieran una nueva consulta”. Detalló que los síntomas duran habitualmente de 7 a 10 días y requieren reposo, hidratación y no asistir a la escuela. Además se sugiere un control con el pediatra de cabecera o en el centro de salud más próximo a las 24-48 horas de la primera consulta para chequear la evolución. Finalmente, instó a utilizar los canales alternativos de atención primaria y destacó el buen desempeño de la vacunación: "Se han vacunado muchas más personas, aproximadamente 35.000 personas más que en el mismo periodo del 2025 contra la gripe, esa es una excelente estrategia”.