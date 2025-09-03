Cómo diferenciar una alergia de una enfermedad respiratoria: las claves de un especialista, en Aconcagua Radio

En Mendoza, los hospitales pediátricos vienen registrando un marcado incremento de consultas por cuadros respiratorios, con cifras que en las últimas semanas llegaron a duplicar las habituales. Frente a esta situación, surge la pregunta: ¿cómo saber si se trata de una alergia o de una enfermedad viral?

La psicopedagoga Mónica Vicchi habló en Aconcagua Radio sobre la presión en adolescentes al definir su futuro

El economista analizó los saltos en el mercado cambiario, la intervención del gobierno y la incertidumbre que genera. Esta intervención, dice, vulnera las propias banderas que enarboló Milei.

El médico alergista Miguel Lisanti lo explicó en diálogo con Aconcagua Radio : “Ambas pueden producir picazón nasal, estornudos, secreción nasal, incluso lagrimeo y picazón de los ojos. Pero la alergia no produce fiebre. Ese es un signo de alarma de que estamos frente a una infección viral”, subrayó.

Según el especialista, en primavera y otoño circulan cerca de 200 virus respiratorios que los niños transmiten con facilidad en la escuela y luego llevan a sus hogares, contagiando a padres y abuelos. “Los chicos son los grandes actores de estas enfermedades . No tienen anticuerpos contra la mayoría de estos virus, y deben enfermarlos para desarrollar defensas, como parte de su aprendizaje inmunológico”, explicó.

Lisanti detalló que en este momento predominan los cuadros virales en hospitales mendocinos, en particular el virus respiratorio sincicial , que provoca disfonía, picazón de garganta y una tos seca persistente, conocida popularmente como “tos de perro”.

“Ese virus suele autolimitarse en una semana, con o sin médico. Nosotros sólo podemos acompañar con paliativos como antihistamínicos o descongestivos”, señaló. El especialista también hizo referencia a la variante del coronavirus apodada “Frankenstein”, que combina mutaciones de Ómicron: “A diferencia de las cepas iniciales, no es tan dañina, pero produce un dolor de garganta muy intenso, como una navaja, además de síntomas más fuertes de decaimiento y dolores articulares”.

La fiebre como señal

Una de las confusiones más frecuentes entre padres es la relación entre fiebre y alergia. Lisanti fue claro: “La fiebre puede aparecer al inicio o de forma tardía, incluso durar varios días con intervalos de descenso. Es la alarma del sistema inmune de que hay un agente extraño. No siempre debe bajarse rápidamente, porque cumple una función defensiva”.

El médico advirtió sobre el uso excesivo de antibióticos, muchas veces indicados sin necesidad: “En el 90% de los casos no son necesarios. Abusar de ellos daña la microbiota intestinal, que es nuestro segundo cerebro. Lo correcto sería hacer un cultivo antes de indicar un antibiótico”.

Factores climáticos y ambientales

El incremento de casos también se vincula con las recientes condiciones climáticas. “Pasamos en pocos días de 19 a 50 grados, con gran humedad. Eso favorece hongos como aspergillus y alternaria, que generan alergias, además del brote de árboles que libera polen y partículas al aire”, explicó Lisanti.

Este escenario, sumado a la crisis económica que lleva a más pacientes a recurrir a hospitales públicos, derivó en un aumento de entre 600 y 1000 consultas en el hospital pediátrico Notti y otros centros de referencia.

Cuidados y prevención

El especialista insistió en la importancia de los cuidados familiares, especialmente al visitar a adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias crónicas: “Los chicos pueden llevar el virus a la mesa del domingo. En los abuelos, que tienen su sistema inmune más debilitado, el impacto puede ser mayor. Hay que tomar recaudos sin aislarlos, porque enfermarse también forma parte del proceso de generar defensas”.

En este sentido, Lisanti recomendó acompañar a los niños en sus procesos de adaptación inmunológica, pero evitando prácticas riesgosas: “Que jueguen con barro está bien, pero que no se pasen los mocos por la cabeza, por favor”, ironizó.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.