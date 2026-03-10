Incendio forestal en Mar del Plata: el fuego arrasó más de 200 hectáreas y sospechan que fue intencional.

Un incendio forestal de gran magnitud se registró en las últimas horas en Mar del Plata y ya afectó más de 200 hectáreas de pastizales en zonas rurales cercanas al límite del partido de General Pueyrredón con Balcarce y General Alvarado.

Desde Defensa Civil indicaron que el fuego no se inició de manera natural , sino que fue causado por la mano del hombre . Se investiga si se trató de un hecho intencional o accidental.

Uno de los principales focos del incendio se registró en la zona de El Marquesado. Allí, por el trabajo coordinado de distintos organismos, lograron controlar el avance de las llamas y evitar que llegaran a viviendas cercanas . El incendio todavía no fue extinguido completamente.

El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó el operativo desplegado para contener el fuego: "El trabajo de los bomberos fue fundamental, también el del Emvial, de la Delegación con los tractores y de Obras Sanitarias. Los vecinos estuvieron a la altura, nos ayudaron en todo momento", señaló.

Rodríguez explicó además que las condiciones climáticas complicaron las tareas: "El viento cambió tres veces durante la tarde-noche, lo que dificultó el trabajo. Por suerte fueron solo pastizales: las casas nunca estuvieron en peligro, aunque el humo sí llegó a las viviendas", detalló en declaraciones con el medio 0223.

El funcionario aseguró que el origen del incendio está relacionado con la intervención humana. "El origen es del hombre seguro, esto no se prende solo", afirmó. No obstante, aclaró que la investigación sigue en curso para determinar si el fuego fue provocado intencionalmente. "El campo está alambrado, o sea que alguien lo prendió desde adentro", agregó.

Un segundo foco se registró en la zona de Sierra de los Padres, específicamente en el sector conocido como Rincón Grande. Según explicó Rodríguez, en ese lugar el fuego todavía continúa activo y el operativo de combate se mantiene.

“En esa zona trabajaron 65 bomberos este lunes y llegaron dotaciones desde nueve ciudades vecinas con 14 autobombas”, detalló.

Hasta el momento un informe de La Capital estima que unas 250 hectáreas de campo fueron afectadas por el incendio. Durante las tareas de control se arrojaron más de 50.000 litros de agua sobre los focos activos.