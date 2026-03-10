El nuevo Parque: así será la renovada confitería e informador turístico de los Caballitos de Marly

Uno de los espacios más tradicionales del Parque General San Martín es la rotonda de los Caballitos de Marly , ubicados sobre la Avenida del Libertador. Y en el sector suroeste de este paseo, históricamente ha sobresalido desde siempre -y sobresale, todavía- la icónica confitería que lleva el mismo nombre de la rotonda.

Dentro del proyecto de renovación de este espacio verde, uno de los tantos trabajos a encarar es la remodelación de la confitería de los Caballitos de Marly . Es por esto que el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (DBE), anunció recientemente el llamado a licitación pública para la construcción y explotación comercial de la nueva Unidad de Servicio, y que mantendrá el nombre (“Caballitos de Marly”) .

La obra contempla un polo gastronómico, servicios turísticos, terrazas y circuitos peatonales y, según resaltaron desde el Gobierno, se trata de una intervención que permitirá renovar uno de los sectores más emblemáticos y transitados del Parque General San Martín.

La actual confitería de los Caballitos de Marly y que será renovada.

Al igual que aquello en lo que ya se ha avanzado en las confiterías ubicadas al margen del lago del Parque y de lo que está planificado -y ya se han iniciado los trabajos- en la Rotonda de la Calesita, los trabajos van en la sintonía de las iniciativas públicos-privadas que se anunciaron en el plan del Nuevo Parque .

La ubicación exacta de la actual confitería -y que quedará renovada como una unidad de servicio integral- es la intersección de avenida Libertador y Paseo Los Plátanos . Es el camino que vincula el ingreso al parque por los portones con la Fuente de los Continentes , por lo que -a diario- miles de personas transitan por ese corredor.

Confitería caballitos 3

Según destacaron desde Biodiversidad y Ecoparque, los trabajos apuntarán a modernizar la infraestructura del parque y mejorar los servicios para visitantes, manteniendo al mismo tiempo el valor paisajístico y patrimonial.

En ese sentido, la intervención en el predio ubicado frente a los Caballitos de Marly prevé la demolición de la estructura existente y la construcción de un nuevo edificio de servicios desarrollado bajo criterios de eficiencia, accesibilidad universal e integración con el entorno natural.

Confitería, informador turístico y circuito peatonal

El proyecto contempla una infraestructura moderna que integrará servicios públicos gratuitos con una propuesta comercial privada que acompañe el uso recreativo y turístico de este sector del parque. Incluye 350 m2 cubiertos, distribuidos en 280 m2 en planta baja y 70 m2 de subsuelo, que serán destinados a áreas técnicas.

Confitería caballitos 1

Además, se sumar 115 m2 semicubiertos que están conformados por un puente conector entre terrazas (uno de los elementos arquitectónicos distintivos de la propuesta).

La nueva unidad planificada, además, incorporará un patio de servicio de 50 m2 y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m2 hacia el sector suroeste, lo que permitirá ampliar los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

En cuanto a infraestructura social y turística, el proyecto establece la construcción obligatoria de 65 m2 de baños públicos gratuitos de alta higiene, una mejora largamente demandada en este sector del parque. También está contemplada la presencia de una Oficina de Informes de 21 m2, precisamente destinada a la atención y orientación turística de los visitantes.

Confitería caballitos 2

La intervención incluye, además, una fuerte integración paisajística con el entorno histórico del parque. En ese sentido, se ha proyectado una plaza de acceso de aproximadamente 1.000 m2, junto con terrazas y puentes peatonales, que sumarán alrededor de 400 m2 y generarán nuevos espacios de circulación y encuentro.

También se ha previsto la reconstrucción de cerca de 600 m2 de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.

Cuándo será el llamado a licitación para la renovada unidad de servicio de los Caballitos de Marly

Los interesados en participar del proceso deberán presentar sus ofertas con la documentación requerida en formato papel y digital.

La apertura de sobres se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a las 10, en la sede de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (Los Plátanos 88, en el interior del Parque General San Martín de Mendoza).

Los pliegos y la información oficial del proceso pueden consultarse a través del Portal de Compras del Gobierno de Mendoza (www.mendoza.gov.ar/compras/), y también se podrán realizar consultas técnicas mediante los siguientes canales oficiales: