Una nena está grave tras ser golpeada con el espejo lateral de un auto: sufrió fractura de paladar

Una nena de 9 años resultó gravemente herida este lunes por la tarde tras ser atropellada en Maipú. El hecho ocurrió alrededor de las 19.50 en calle Videla Aranda, frente al Parque Chachingo.

Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias alertó que un auto había embestido a una menor, quien fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al Hospital Español antes del arribo policial.

Al llegar al lugar del siniestro, los efectivos constataron que el rodado involucrado era un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 33 años, identificado como M. M. El conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 gramos de alcohol en sangre).

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba por Videla Aranda de oeste a este y, por causas que aún se investigan, impactó a la niña con el espejo lateral.

La menor quedó internada en terapia intensiva en el Hospital Español, con pérdida de piezas dentales y fractura de paladar, aunque consciente, según indicaron fuentes médicas.