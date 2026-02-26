26 de febrero de 2026 - 08:31

Otra vez en la ruta 7: dos heridos tras un vuelco en uno de los tramos más dañados

El incidente del vehículo utilitario ocurrió en una zona siempre reclamada como peligrosa por los conductores.

Vuelco en ruta 7, en la zona de Luján

Vuelco en ruta 7, en la zona de Luján

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un utilitario volcó durante la madrugada de este jueves en la Ruta 7, en la curva de Agua de las Avispas, en Luján de Cuyo. Se trata de una de las zonas con calzada deteriorada, grietas, pozos y ondulaciones en el corredor internacional.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 0.20, a la altura del kilómetro 1.085, y fue advertido mediante varios llamados al 911 realizados por conductores que transitaban por el lugar.

Al arribar, personal policial constató que una Peugeot Partner se encontraba volcada sobre la calzada.

El conductor, identificado como R.J.F., de 38 años, fue despedido del habitáculo a raíz del impacto. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y le diagnosticó politraumatismo grave con traumatismo craneoencefálico (TEC), por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Central.

En tanto, el acompañante, identificado como A.G., presentó politraumatismos y fue asistido en el lugar sin necesidad de traslado.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo (0,0 gramos de alcohol por litro de sangre).

En el caso intervino la Oficina Fiscal de la Jurisdicción, que investiga las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

