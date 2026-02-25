Licitación de la Ruta 7: dónde se instalarán los nuevos peajes y desde cuándo se empezará a cobrar

El Gobierno nacional puso en marcha esta semana el proceso de licitación pública nacional e internacional para la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7 , que contempla la intervención y mantenimiento de 329,09 kilómetros desde el Arco Desaguadero (límite con San Luis) hasta el paso a Chile por un plazo de 20 años.

La Subsecretaría de Obras dividió el “Tramo Cuyo” de la Red Federal de Concesiones en dos sectores: el primero, desde el límite San Luis–Mendoza hasta Palmira (146,82 km) ; y el segundo, desde el empalme con la RN 40 hasta el límite entre Argentina y Chile (182,27 km) .

El tramo comprendido entre el inicio y el fin de la Variante Palmira también será incorporado a la concesión al momento de la firma del contrato. Vale recordar que se trata de una obra nueva, finalizada por Vialidad Nacional el año pasado.

Una de las principales novedades del pliego licitatorio , elaborado por la Secretaría de Obras dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, es la incorporación de dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta 7 .

Se prevé la construcción de estaciones de peaje en la Variante Palmira y en Potrerillos , en ambos sentidos de circulación. Ambas deberán operar desde el inicio bajo un sistema de cobro automático mediante “vías canalizadas o Free Flow (sin barreras)” . Además, se establece que la distancia mínima entre estaciones de peaje será de 80 kilómetros .

No obstante, para su habilitación y el "cobro de la tarifa autorizada" en los peajes existentes, el concesionario deberá haber finalizado la denominada “obra inicial de puesta en valor” en cada sector.

Consiste en una larga lista de trabajos específicos que el concesionario deberá cumplir en el primer año. Se incluyen aquí: reconstrucción de pavimento rígido, bacheo en profundización, calce de banquinas, reposición de barandas de defensa, reparación de sistemas de iluminación y semaforización, entre otros.

Peaje en La Paz, en el límite entre Mendoza y San Luis.

En el caso del peaje de La Paz, el concesionario deberá completar la intervención de 100 kilómetros hasta el ingreso a Santa Rosa.

Para el peaje Variante Palmira, se exige la finalización de obras en 46,8 km desde el ingreso a Santa Rosa hasta el inicio de la Variante, más 8,91 km desde el empalme con Ruta 40 hasta la Destilería de Luján de Cuyo.

En cuanto al peaje Potrerillos, se deberá concluir el tramo comprendido entre la Destilería y el Arroyo Uspallata (85,67 km). Y por último, para el peaje de Las Cuevas, se contemplan los trabajos iniciales a realizar entre el Arroyo Uspallata hasta el paso Cristo Redentor.

El peaje de Las Cuevas sube de precio

El pliego también aclara que las estaciones existentes —La Paz y Las Cuevas— no podrán modificarse en su ubicación ni aumentarse en número, salvo autorización expresa de la Dirección Nacional de Vialidad.

Sin embargo, el dato más relevante es que el concesionario podrá, desde el momento de la toma de posesión, equiparar la tarifa del peaje de Las Cuevas con la de La Paz.

Actualmente, Las Cuevas tiene un valor casi simbólico de $300 para vehículos particulares, mientras que La Paz cobra $3.000.

Además, cuando se habilite una nueva estación, el cuadro tarifario será el mismo que el vigente en La Paz. Por otro lado, se mantendrán tarifas diferenciales para usuarios de alta frecuencia y corta distancia, es decir, aquellos que circulan habitualmente entre su domicilio y la estación de peaje.

Subirá el peaje en el túnel internacional, cuando el concesionario tome posesión.

Obras en Alta Montaña

Entre las obras obligatorias previstas en el pliego se destacan intervenciones clave en Alta Montaña. Estas, a diferencias de las obras de puesta en valor, se deberán desarrollar entre el segundo y cuarto año de concesión.

Una de ellas es la construcción de una rotonda en Uspallata, en el cruce de la RN 7, la RN 149 y calle Las Heras. También se incluye la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Uspallata y la reconstrucción del paquete estructural de hormigón entre los km 1204,92 y 1235,35, es decir, hasta el ingreso al túnel Cristo Redentor.

“Esta obra permitirá mejorar las condiciones actuales de tránsito, aumentar la capacidad y reforzar la seguridad vial en los sectores a intervenir”, señala el documento oficial.

Los plazos de la licitación

De acuerdo con el cronograma oficial, las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13, mientras que la presentación de ofertas se fijó hasta el 18 de mayo a las 12. La apertura se realizará ese mismo día a las 13, mediante acto público electrónico en la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también crea una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, encargada de analizar las ofertas.

Si bien el Gobierno de Alfredo Cornejo no interviene en el trámite, celebró el avance de la licitación, al tratarse de un reclamo “de hace mucho tiempo”.

El gobernador advirtió el lunes pasado que se trata de “una ruta insegura debido al alto tránsito y al deterioro acumulado por años de desinversión de los gobiernos nacionales”, y expresó su deseo de que el proceso cuente con muchos oferentes y financiamiento suficiente, dado que “requiere una inversión importante”.

En el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conduce Natalio Mema, estiman que requerirá una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Prevén que, tras la apertura de sobres en mayo, se desarrolle un período de análisis final de hasta 60 días, con el objetivo de avanzar hacia la adjudicación.

Entonces, de no mediar inconvenientes, los trabajos sobre el Corredor Bioceánico podrían comenzar durante el segundo semestre de este año.