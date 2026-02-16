16 de febrero de 2026 - 15:56

Tragedia en Potrerillos: perdió el control de su moto, cruzó el guardarraíl y falleció en el lugar

Ocurrió cerca de las 13.10, antes del Puente Anderson. La víctima, de 68 años, era oriunda de San Luis.

Un motociclista falleció en Luján.

Un motociclista falleció en Luján.

Foto:

Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 68 años murió este lunes al mediodía luego de un trágico accidente con su moto en la Ruta Nacional 7, en la zona de Potrerillos, en Luján. El hecho ocurrió cerca de las 13.10 y fue alertado por personas que se encontraban en el lugar.

Leé además

La penitenciaria trabajó en  la cárcel de Boulogne Sur Mer.

El Estado deberá indemnizar con $101 millones a una penitenciaria víctima de violencia de género y acoso laboral

Por Oscar Guillén
Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16 mil dosis de droga secuestrada

Cosquín Rock 2026: seis detenidos y más de 16.000 dosis de droga secuestrada

Por Redacción Policiales

La víctima -procedente de la provincia de San Luis- circulaba a bordo de una moto Bajaj 200cc cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control en una curva. El siniestro se produjo antes del Puente Anderson, en el tramo que conecta Capital con Uspallata.

En ese sector, el conductor traspasó el guardarraíl y cayó hacia la orilla del río, donde quedó tendido. Ante el llamado de emergencias, efectivos policiales de la Comisaría 53° y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (interno 179) constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena realizando las pericias correspondientes. En la causa interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que continuará con las actuaciones para establecer cómo se produjo el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Intentó robarse dos ovejas en una finca de Luján y lo atraparon in fraganti

Intentó robarse dos ovejas en una finca de Luján y lo atraparon in fraganti

Por Redacción Policiales
Policías rionegrinos anuncian protesta frente a la Casa de Gobierno.

Tensión en Río Negro: policías amenazan con un acampe indefinido por salarios

Por Redacción Policiales
Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata.

Se entregó el acusado de atropellar y abandonar a Eugenia Carril: huyó y después se fue a trabajar

Por Redacción Policiales
La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

La Policía abatió a un hombre que los quiso atacar tras haber herido a un familiar en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales