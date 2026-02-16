Tragedia en Potrerillos: perdió el control de su moto, cruzó el guardarraíl y falleció en el lugar

Ocurrió cerca de las 13.10, antes del Puente Anderson. La víctima, de 68 años, era oriunda de San Luis.

Un hombre de 68 años murió este lunes al mediodía luego de un trágico accidente con su moto en la Ruta Nacional 7, en la zona de Potrerillos, en Luján. El hecho ocurrió cerca de las 13.10 y fue alertado por personas que se encontraban en el lugar.

La víctima -procedente de la provincia de San Luis- circulaba a bordo de una moto Bajaj 200cc cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control en una curva. El siniestro se produjo antes del Puente Anderson, en el tramo que conecta Capital con Uspallata.

En ese sector, el conductor traspasó el guardarraíl y cayó hacia la orilla del río, donde quedó tendido. Ante el llamado de emergencias, efectivos policiales de la Comisaría 53° y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (interno 179) constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.