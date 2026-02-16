16 de febrero de 2026 - 09:51

Intentó robarse dos ovejas en una finca de Luján y lo atraparon in fraganti

El hombre de 25 años quedó detenido por abigeato. Ocurrió en Ugarteche.

Foto:

IA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 25 años fue detenido este domingo por la noche acusado de intentar robar dos ovejas en una finca de Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 21.15 en una propiedad ubicada sobre Ruta 15, a la altura del kilómetro 37. Personal policial se desplazó tras un aviso y, al llegar, constató la presencia de un hombre junto a dos animales ovinos que habría intentado sustraer del lugar.

El sospechoso fue identificado como E.C.D., de 25 años, y quedó aprehendido en el lugar. La víctima es C.G., de 60 años, propietario de la finca afectada.

Durante el procedimiento se logró recuperar dos ovejas de color marrón oscuro.

El ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Luján dispuso las actuaciones de rigor, incluida la inspección ocular y la confección del croquis correspondiente, además de que el detenido quedara a disposición de la Justicia bajo la figura de abigeato.

