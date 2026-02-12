Detuvieron a dos hombres que intentaron robarle a una mujer en Luján de Cuyo

Los sospechosos simularon portar un arma de fuego para intimidar a la víctima que se encontraba en la parada del colectivo.

Dos hombres fueron detenidos este jueves por la mañana tras un intento de robo a una mujer en Luján de Cuyo . El hecho ocurrió pasadas las 6 en la intersección de calles Juan de Dios Valcanera y General José de San Martín.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911que alertaba sobre la presencia de dos sujetos que estarían manipulando un objeto similar a un arma de fuego. Un móvil policial que patrullaba la zona fue desplazado de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos escucharon los gritos de auxilio de una mujer que se encontraba esperando el colectivo. Según se constató, los individuos se le habían aproximado con intenciones de sustraerle sus pertenencias y la abrían amenazado simulando portar un arma.

A pesar de intento de fuga, fueron detenidos Al advertir la presencia policial, los sospechosos se dieron a la fuga por calle San Martín hacia el norte. De manera inmediata, el personal de la Comisaría 11° inició la persecución y logró la aprehensión de uno de los involucrados a pocas cuadras del lugar. Minutos después, el segundo sujeto fue detenido en inmediaciones de calle Donado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un juguete con forma de pistola que habría sido utilizado para intimidar a la víctima.