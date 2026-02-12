12 de febrero de 2026 - 18:15

Detuvieron a dos hombres que intentaron robarle a una mujer en Luján de Cuyo

Los sospechosos simularon portar un arma de fuego para intimidar a la víctima que se encontraba en la parada del colectivo.

Dos detenidos por intento de robo.&nbsp;

Dos detenidos por intento de robo. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hombres fueron detenidos este jueves por la mañana tras un intento de robo a una mujer en Luján de Cuyo . El hecho ocurrió pasadas las 6 en la intersección de calles Juan de Dios Valcanera y General José de San Martín.

Leé además

Iglesia maradoniana en Mendoza.

De capilla abandonada a la primera iglesia maradoniana del país: "Tenemos el deber de conservar la memoria de D10S"

Por Rodrigo Cuello
Un joven de 25 años resultó herido por un disparo con un arma de fabricación casera durante una pelea ocurrida en el barrio Cuadro Estación 2. Entre los aprehendidos hay un menor de 16 años.

Balearon con una "escopeta tumbera" a un joven y está grave: hay un menor de edad detenido

Por Redacción Policiales

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911que alertaba sobre la presencia de dos sujetos que estarían manipulando un objeto similar a un arma de fuego. Un móvil policial que patrullaba la zona fue desplazado de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos escucharon los gritos de auxilio de una mujer que se encontraba esperando el colectivo. Según se constató, los individuos se le habían aproximado con intenciones de sustraerle sus pertenencias y la abrían amenazado simulando portar un arma.

A pesar de intento de fuga, fueron detenidos

Al advertir la presencia policial, los sospechosos se dieron a la fuga por calle San Martín hacia el norte. De manera inmediata, el personal de la Comisaría 11° inició la persecución y logró la aprehensión de uno de los involucrados a pocas cuadras del lugar. Minutos después, el segundo sujeto fue detenido en inmediaciones de calle Donado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un juguete con forma de pistola que habría sido utilizado para intimidar a la víctima.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paloma Scalco junto a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Elecciones 2026: la Suprema Corte habilitó a competir a dos candidatas que van por la re-reelección

Por Martín Fernández Russo
Ubicado sobre el eje del Corredor Bioceánico y el Acceso Sur.

Cómo será la nueva ciudad empresaria en Luján de Cuyo

Por Matías Carretero
Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día Hospital de Luján

Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día del Hospital de Luján de Cuyo

Por Ignacio de la Rosa
Los efectivos resolvieron destinar las entradas a los niños del merendero “Rayito de luz”, ubicado en el barrio Grilli Norte de Puente de Hierro. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Policías recibieron entradas de circo como agradecimiento y las regalaron a niños de Guaymallén

Por Redacción Sociedad