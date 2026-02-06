De capilla abandonada a la primera iglesia maradoniana del país: "Tenemos el deber de conservar la memoria de D10S "

“Sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta”. Diego Armando Mardona logró con su sobrehumano manejo del balón trascender las canchas, incluso su muerte. Cualquier introducción sobre su vida estaría de más. Lo cierto es que su figura se puede abordar desde muchas concepciones: la superestrella de fútbol, la celebridad, el niño lleno de sueños que creció en una villa, el hombre de 1,66 metros que desafió al poder, el derrotado padre que “se equivocó y pagó” o los “8 o 9 Diego” que enumeró el periodista Ernesto Cherquis Bialo.

Sin embargo, y tal vez como una antítesis de todos esos intentos de análisis, emerge un Diego Supremo , un Dios pagano que moviliza fieles por todo el mundo. Aquí, en Mendoza, un grupo de artistas materializó ese sentimiento en una iglesia maradoniana que reúne las características del Diego más rebelde: cultura popular ocupando, y resignificando, un espacio que sirvió para como encuentro de la religión católica. Originalmente fue construida como la Capilla de Nuestra Señora de Monte Carmelo.

A pocos metros de la recientemente inaugurada megaobra “Variante Palmira”, una capilla abandona en Agrelo, Luján, es ahora la primera "iglesia maradoniana del décimo día" de Mendoza, y "del país", aseguran.

“Somos un grupo de gente que se encontró en el camino que generó el amor que sentimos por Diego”, resume el fundador de esta iniciativa, quien prefiere no dar su nombre. “No buscamos ningún reconocimiento, ni alimentar egos. Solo queríamos generar un espacio de memoria para quien fue, y es, un referente de nuestra cultura”, dice.

“Tenemos el deber de conservar la memoria de D10S "porque está iglesia es de naides y es de todos", reza en el Instagram de la iglesia como mandamiento principal y donde muestran las obras que van plasmando en el edificio abandonado.

La pequeña capilla de adobe quedó como olvidada a la vera de calle San Martín (Ruta Provincial 15), a unos 200 metros de la Ruta 7. “Hace como 10 años la descubrí, estaba tapiada. Cuando entré, enseguida sentí que era el lugar perfecto para expresar nuestra devoción por nuestro guía espiritual”, asegura el maradoniado y artista. “Mas allá de su vida como deportista consideramos que Diego nos mostró el camino hacia la argentinidad, sin ningún tipo de vergüenza e inflando el pecho para ir siempre para adelante”, confiesa.

Con esa idea en la cabeza, hace unos 3 años, este artista concretó la primera intervención en esa capilla. Lo que sirvió como la “piedra fundacional” de la iglesia Maradoniana: una pintura de Diego ‘crucificado’ en lo más alto del altar.

Ahora la construcción de adobe es una obra en sí misma. Más de 15 artistas han pasado por el lugar para dejar sus intervenciones en honor al Diez. “El fin de la iglesia fue tomar algo que estaba olvidado y abandonado para darle una segunda vida con nuestro Dios pagano. Solo buscamos generar algo bueno y bello, un espacio de memoria y expresión”.

“Hemos pasado mucho tiempo pintado. Humildemente dedicamos nuestro arte y nos ha traído grandes satisfacciones: nos llegan mensajes de muchos lados valorando el lugar y acá mismo nos encontramos con expresiones que la gente deja marcada en el adobe. Dejan ofrendas, pedidos, agradecimientos. Un mensaje que nos emocionó es el de un chico que le pide a Diego que lo ayude a dejar las adicciones”, reconoce.

Iglesia maradoniana en Mendoza. Iglesia maradoniana en Mendoza. Gentileza

“Maradona tiene algo mágico. Es increíble lo que genera en cada una de las personas”, asegura el mendocino al mismo tiempo que aclara que el lugar está abierto y que cualquiera lo puede visitar.

“Para pintar a Maradona no hay que pedirle permiso a nadie. No buscamos ningún reconocimiento, está abierto para quien quiera ir”, remarca.

El fundador del espacio para EL Diego asegura que la motivación principal de los feligreses es “no perder el faro de lo que significa ser argentino, se está mirando mucho al Norte”, dice y refuerza: “Consideramos que estas acciones nos devuelven el sentido de pertenencia y la valorización hacia lo nuestro”.

El origen de la capilla maradoniana

La Capilla de Nuestra Señora de Monte Carmelo, hoy la "Iglesia maradoniana del Décimo día", fue construida a fines del siglo XIX, alrededor de la década de 1890, por el terrateniente Don Francisco Suárez, siguiendo una tradición habitual de la época: edificar una capilla dentro de las propiedades rurales para el culto religioso de la comunidad.

El templo estuvo dedicado a la Virgen del Carmen, una advocación profundamente ligada a la historia argentina, introducida por los misioneros durante la conquista, patrona del Ejército de los Andes y fortalecida luego por la inmigración española. Durante décadas, la capilla fue un centro espiritual clave: allí se celebraban misas, bautismos, casamientos y rezos, y llegó incluso a funcionar como lugar de sepultura para personas notables, entre ellas el propio Suárez, cuyos restos fueron trasladados posteriormente. La antigua tumba se puede observar en le centro de la capilla.

En 1939, la viuda del fundador, Mercedes Molina, donó la capilla al Arzobispado para su uso público. Sin embargo, en 1980, con la construcción de una nueva iglesia más cercana al centro de Agrelo, el antiguo edificio quedó relegado y comenzó un proceso de abandono progresivo.

1 Capilla Nuestra Señora del Monte Carmelo. (dibujo con grafito) Gentileza: huellascuyanas.blogspot.com

Maradonianos solidarios

Dentro de los fieles maradonianos en Mendoza está el grupo "Diego Armando Colectivo": "Un grupo de personas reunidas por la admiración al Diego, a su magia dentro y fuera de la cancha. Por su compromiso con las justas causas", definen en su Instagram.

Este grupo lanzó una campaña solidaria destinada a los clubes de barrio. Su objetivo es juntar material deportivo para donar a escuelitas de fútbol. Piden pecheras, pelotas ,redes, medias ,conos y bolsas de cemento.

Quienes estén interesados en donar contactarse por Instagram.