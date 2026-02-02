2 de febrero de 2026 - 16:20

La Justicia prohibió a Morla y a las hermanas de Diego Maradona hacer negocios con la marca

La medida cautelar implica la “prohibición de innovar y contratar”, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre Maradona. Los imputados son acusados del “delito de defraudación y administración fraudulenta”.

Matías Morla junto al exfutbolista Diego Maradona.

Redacción Policiales

La Justicia dispuso una medida cautelar que impide avanzar con cualquier negocio vinculado a la marca de Diego Maradona, en una decisión que alcanza al abogado Matías Morla, a las hermanas del exfutbolista Rita y Claudia, y al resto de los imputados en la causa.

Según confirmaron fuentes del caso a Noticias Argentinas, la “prohibición de innovar y contratar” fue solicitada por los abogados de Jana Maradona, una de las querellantes en el expediente que investiga distintas maniobras vinculadas a los derechos del ídolo fallecido.

Decisión de la Justicia: “Prohibición de innovar y contratar”

La disposición la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 43, que “puso en autos” al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), “la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A.” que estén registradas ante el ente.

Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Morla y las hermanas del astro Rita y Claudia, a los cuales se les indica que “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo”, sostiene el escrito al que accedió NA.

Cuáles son las acusaciones

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por su parte, las dos hermanas del ex jugador de Boca y Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del ex capitán de la Selección argentina a los herederos.

Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.

