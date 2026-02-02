2 de febrero de 2026 - 18:35

Deportaron a un ciudadano peruano con "más de 20 causas" en el marco de la Ley de Migraciones

El hombre acumula procesos judiciales desde 2016, por robos, tentativas de robo y lesiones graves.

El hombre deportado acumulaba más de 20 causas por robos. 

Un ciudadano de nacionalidad peruana fue deportado en el marco de la Ley de Migraciones N°25.871. El hombre identificado como Luis Humberto Bastos Espinoza, acumulaba más de 20 causas por robos reiterados.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentina, Espinoza tiene procesos judiciales desde 2016, por robos, tentativas de robo y lesiones graves. En distintas ocasiones, la Justicia dictaminó condenas de cumplimiento efectivo y declaraciones de reincidencia.

Las sentencias se dictaminaron en 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025, mientras que otras causas se encuentran en trámite o poseen fallos pendientes.

El ladrón permanecía alojado en distintas alcaidías (Anexo Cavia) de la Ciudad de Buenos Aires, mientras las autoridades analizaban su prontuario y su situación migratoria.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires autorizó su deportación y el traslado estuvo a cargo de personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Detenciones en un operativo de control migratorio

Hace un par de días, se relizó un operativo en una feria clandestina ubicada en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. El despliegue fue realizado por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal, a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Se realizó un operativo de control en el partido de La Matanza, detuvieron a cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana.

Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron galerías, puestos callejeros y locales comerciales, logrando identificar a un total de 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera. El operativo detectaron al menos 16 ciudadanos extranjeros que residían en el país de manera irregular.

También detuvieron a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusadas de administrar comercios que operaban dentro de una feria clandestina.

