Accidente rural: cayó con su tractor a un canal de riego y terminó hospitalizado en Lavalle

Ocurrió este martes por la tarde. El hombre perdió el control del vehículo, por causas que aún se investigan.

Un hombre de 56 años sufrió un grave accidente este martes en el departamento de Lavalle, luego de caer con un tractor a un canal de riego. El hecho generó un rápido operativo tras un llamado de alerta de vecinos al 911. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.10 en calle El Pantano, en la zona de 3 de Mayo.

Personal policial de la Comisaría 17° se desplazó hasta el lugar tras ser advertido sobre la presencia de un conductor accidentado. Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de Silvino J., quien momentos antes manejaba un tractor de color verde con rastra de disco.

Por causas que aún se investigan, el hombre perdió el control del vehículo y terminó cayendo dentro de un canal de riego. Como consecuencia del impacto, el conductor resultó con diversas lesiones. Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El profesional a cargo le diagnosticó “politraumatismos por accidente vial”. Tras la primera asistencia en el lugar, la víctima fue trasladada al hospital Dr. Domingo Sicoli para mejor atención.

Siniestro vial en Lavalle Siniestro vial en Lavalle. Prensa Seguridad Mendoza