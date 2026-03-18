Intentó abrir autos y amenazó a una pareja en el Parque San Martín pero fue detenido tras una persecución

Un hombre de 40 años fue detenido anoche luego de protagonizar un intento de asalto en inmediaciones de la avenida Prado Español, cerca del Museo Juan Cornelio Moyano

Intentó abrir autos y amenazó a una pareja en el Parque San Martín

Un hombre de 40 años fue detenido anoche luego de protagonizar un intento de asalto en el Parque General San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:20 en inmediaciones de la avenida Prado Español, cerca del Museo Juan Cornelio Moyano, donde una pareja, identificada como S. F. N., de 58 años, y S. H. C., fue abordada por el sospechoso.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) que patrullaba la zona fue alertado sobre un individuo que intentaba forzar vehículos estacionados. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Renault Duster presentaba daños en la puerta del conductor y tenía la alarma activada.

Con las características aportadas, los uniformados realizaron un rastrillaje por el sector parquizado y lograron ubicar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial emprendió la fuga. Durante la huida, arrojó un destornillador de aproximadamente 10 centímetros con la punta dañada y un sacacorchos con mango de madera.

Finalmente, el sujeto, identificado como J. F. T. K., quien posee antecedentes por lesiones leves dolosas y robo simple en grado de tentativa, fue aprehendido en la intersección de las calles Andrade y Emilio Jofré.

Posteriormente, los efectivos constataron daños en otro vehículo, también una Renault Duster, por lo que intervino Policía Científica. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.