8 de mayo de 2026 - 21:15

Robaron un carro, lo publicaron en redes para venderlo y terminaron detenidos en San Martín

El dueño lo encontró publicado para la venta en redes sociales y acordó un encuentro con el supuesto vendedor. La Policía montó un operativo, recuperó el carro y descubrió que uno de los detenidos tenía un pedido de captura pendiente desde 2022.

Imagen ilustrativa.

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Por Enrique Pfaab

Un robo terminó con tres hombres detenidos, un carro recuperado y hasta la aparición de un viejo pedido de captura pendiente. El episodio ocurrió el jueves por la tarde en San Martín y tuvo como punto de partida una publicación en redes sociales.

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Según informó la Policía, todo comenzó cuando el propietario de un carro sustraído advirtió que el rodado estaba siendo ofrecido a la venta a través de una plataforma digital. A partir de esa situación se coordinó un encuentro con el supuesto vendedor en inmediaciones de calles Soler y Pasco.

Hasta allí llegó personal de la Unidad Investigativa de San Martín, que montó el operativo cerca de las 19.30. En el lugar los efectivos secuestraron la carrocería del carro con sus ruedas y también un Peugeot 505 en el que se movilizaban los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados, resultando ser tres hombres de 28 , 22 y 35 años. Además del vehículo y el carro, la Policía secuestró dos teléfonos celulares.

La situación tomó otro giro cuando se constató que uno de los aprehendidos tenía una medida pendiente de captura desde agosto de 2022, por lo que quedó también a disposición de la Justicia por esa causa.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene en el expediente por la sustracción del carro y las actuaciones posteriores.

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