6 de mayo de 2026 - 22:35

Rumores de crisis entre La Joaqui y Luck Ra: el video que desató especulaciones en redes

El episodio que encendió las especulaciones fue un clip publicado por La Joaqui en sus redes sociales.

El excéntrico y romántico regalo de Luck Ra para La Joaqui. Captura de Instagram.
El excéntrico y romántico regalo de Luck Ra para La Joaqui. Captura de Instagram.

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Por Redacción Espectáculos

La Joaqui y Luck Ra quedaron envueltos en rumores de separación luego de una serie de publicaciones en redes sociales que despertaron dudas entre sus seguidores. Los comentarios comenzaron a multiplicarse a partir de un video compartido por la cantante en TikTok y crecieron con distintas interacciones que los usuarios interpretaron como señales de un posible distanciamiento.

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El episodio que encendió las especulaciones fue un clip publicado por La Joaqui utilizando “Malamente”, la canción de Rosalía asociada por muchos usuarios a mensajes de advertencia o relaciones conflictivas. El video apareció acompañado por la frase “Intuición femenina. Nunca falla”, detalle que rápidamente fue interpretado como una indirecta vinculada a su presente sentimental.

El rol de Tuli Acosta en las versiones

Al mismo tiempo, Luck Ra comenzó a aparecer en contenidos junto a Tuli Acosta, con quien mantiene una amistad desde hace tiempo. La coincidencia temporal entre esas publicaciones y el video de La Joaqui impulsó nuevas teorías en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja atravesaba una crisis.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente. “¿Luck Ra y La Joaqui terminaron?” y “¿Qué pasó con La Joaqui?” fueron algunas de las frases más repetidas entre los seguidores. En paralelo, varios usuarios apuntaron directamente contra Tuli Acosta y la señalaron como posible origen del conflicto.

La Joaqui estaría en relación con Luck Ra

Las declaraciones que aumentaron las sospechas

Las versiones crecieron todavía más luego de una aparición de La Joaqui en PLP, el programa de Luzu TV. Allí, la cantante habló sobre una persona cercana que le generaba desconfianza. “Me habló una persona muy cercana y me dijo: ‘Todo lo que sentís negativo de esta persona es así. Ojo’”, relató, aunque evitó dar nombres.

A partir de esas declaraciones, las redes sociales comenzaron a vincular automáticamente a Tuli Acosta con el comentario. Incluso aparecieron comparaciones con antiguos escándalos mediáticos y mensajes críticos dirigidos hacia la bailarina.

Tuli Acosta

Gestos que contradicen la versión de separación

Pese a la ola de especulaciones, muchos seguidores remarcaron que Luck Ra continúa teniendo gestos públicos de afecto hacia La Joaqui. Algunos usuarios señalaron que el cantante le regaló flores recientemente y que sigue comentando sus publicaciones con mensajes cariñosos.

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