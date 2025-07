Cómo es la relación actual entre La Joaqui y Coqeéin Montana, el padre de su hija mayor

La relación de La Joaqui con Coqeéin Montana

En varias entrevistas, la artista marplatense de 30 años explicó que, aunque su pareja de ese entonces estaba al tanto de su embarazo, le dijo que no quería involucrarse. “Le cuento al padre y me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de descontrol. Y me fui por un lado y él por el otro”, admitió.