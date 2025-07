Habló la supuesta amante de Diego Latorre luego del escándalo: "Nunca le di detalles"

Diego Latorre le habría sido infiel nuevamente a Yanina Latorre ().jpeg

La palabra de la involucrada

En un audio reproducido en el mismo ciclo, aclaró: “Nunca le di detalles de que en ese encuentro había habido sexo… No soy ninguna amante de él, ni lo fui, ni lo seré”. La mujer sostuvo que Iglesias tergiversó la información: “Ella interpretó mal lo que le dije. No hay ninguna prueba, no mostré nada porque no hay nada”. También afirmó que no autorizó a la periodista a difundir lo conversado: “Se trató de contactar conmigo, pero yo estaba con mi familia y no le respondí más”.