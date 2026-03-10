Detuvieron a una mujer acusada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Una mujer fue detenida en Los Ángeles acusada de haber efectuado varios disparos contra la vivienda de la cantante Rihanna mientras la artista y sus hijos se encontraban dentro de la propiedad. El episodio ocurrió el domingo y generó una rápida intervención policial.
De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles, la principal sospechosa fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años.
Disparos frente a la propiedad
Los agentes acudieron a la mansión luego de recibir denuncias por al menos siete disparos registrados alrededor de las 13:15. Las primeras investigaciones señalan que la mujer habría estacionado su vehículo frente a la vivienda para efectuar los tiros y luego escapar rápidamente del lugar.
La situación generó preocupación cuando se confirmó que la cantante y sus hijos pequeños se encontraban dentro de la casa al momento del ataque. A pesar del riesgo, ninguna persona resultó herida.
La detención de la sospechosa
Tras el operativo de búsqueda, la policía logró localizar a la mujer cuando se escondía en un centro comercial. Finalmente fue detenida a unos 12 kilómetros de la residencia de la artista.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y los posibles motivos detrás del ataque.
The LAPD has identified the suspect who fired multiple shots at Rihanna’s home, while she and her kids were inside, as 35-year-old Ivanna Lisette Ortiz.
The woman, who had a history of erratic social media posts targeting Rihanna, has been booked for attempted murder with bail… pic.twitter.com/AMgL7bfvj6