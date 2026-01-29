Habló el hermano de Narela Barreto y dio detalles sobre la muerte de la joven en Los Ángeles

La investigación por la muerte de Narela Barreto , la joven argentina de 27 años hallada sin vida en la ciudad de Los Ángeles , avanza mientras su familia intenta reconstruir las últimas horas previas al fallecimiento. En las últimas horas, su hermano Santiago brindó detalles que alimentan la hipótesis de un posible ataque en la vía pública.

Según relató en diálogo con Telenoche, la familia fue informada de que Narela habría fallecido el mismo día en que dejó de responder llamadas. “Mi papá que ya viajó para allá nos comunicó que al parecer ella murió el mismo viernes” , explicó el joven.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la calle, a unas cinco cuadras del departamento al que se había mudado apenas una semana antes. “Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta” , señaló Santiago, quien tenía previsto viajar a Estados Unidos el 15 de febrero para visitarla.

La familia sostiene que no se trató de un robo ni de un hecho ocurrido dentro de la vivienda. Un amigo de Narela logró ingresar al departamento junto a la Policía y constató que no había signos de violencia ni desorden . “Estaba todo en orden. Esto fue en la calle” , insistió su hermano.

En ese contexto, los familiares creen que la joven pudo haber sido atacada mientras se dirigía a su trabajo. “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque habrá sido el homicidio” , expresó Santiago, aunque aclaró que por el momento no hay sospechosos identificados.

Narela Micaela Márquez Barreto.

También descartó que Narela se hubiera movilizado en un auto de aplicación antes de su muerte. “Cuando ella tomaba Uber, la cuenta estaba vinculada al mail de mi mamá. El último registro fue de una entrega, no de un viaje”, detalló.

Por su parte, Kiara, prima de la joven, reveló que el traslado del cuerpo a la Argentina tiene un costo cercano a los 50 mil dólares, una suma imposible de afrontar para la familia. “Nadie se hace cargo, ni la embajada de Estados Unidos ni el consulado argentino en Los Ángeles”, denunció.

"Todos por Narela", la colecta que organizó la familia para recaudar el dinero para repatriar el cuerpo de la joven "Todos por Narela", la colecta que organizó la familia para recaudar el dinero para repatriar el cuerpo de la joven. Instagram / @familianarela

Ante esta situación, los familiares iniciaron una colecta solidaria para poder repatriar el cuerpo y despedirla en su país. “Solo queremos que su cuerpo esté con nosotros y que descanse en paz”, expresó Santiago.

Quién era Narela Barreto

Narela Barreto tenía 27 años y era oriunda de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Desde mediados de 2024 se había radicado en Estados Unidos, primero en Miami y luego en Los Ángeles, donde vivía sola y trabajaba en distintos empleos, entre ellos como moza.

Antes de emigrar, colaboraba en el kiosco familiar y hablaba inglés con fluidez, lo que también le permitía desempeñarse como traductora. Sus allegados la describen como una persona trabajadora, independiente y muy cercana a su familia, con la que mantenía contacto permanente y a la que ayudaba económicamente desde el exterior.