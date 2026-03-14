14 de marzo de 2026 - 12:28

Trump afirma que Irán está "totalmente derrotado" tras el bombardeo a la isla de Jark

El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán busca desesperadamente un acuerdo. Tras el ataque a Jarg, Irán respondió atacando bases estadounidenses en el Golfo.

Trump afirma que Irán está totalmente derrotado tras el bombardeo a la isla de Jark

Trump afirma que Irán está "totalmente derrotado" tras el bombardeo a la isla de Jark

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EFE
Por Redacción Mundo

El presidente Donald Trump utilizó su red social, Truth Social, para declarar la victoria estratégica de sus fuerzas: aseguró que Irán está "totalmente derrotado" y que el régimen persa ahora "quiere un acuerdo".

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Vista general del complejo de la Embajada de Estados Unidos tras un presunto ataque con misiles en Bagdad, Irak, el 14 de marzo de 2026, en medio de la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero. La misión estadounidense no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente. (Estados Unidos, Bagdad)

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Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía Jimena Latorre y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, en una de las actividades de la comitiva de Mendoza en Nueva York. Foto: Gobierno de Mendoza.

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"Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!", disparó el mandatario, quien en la última semana señaló que la incursión militar está "a punto de concluir", acortando sus plazos iniciales de cinco semanas.

El golpe al corazón del crudo: El ataque a Jark

La euforia de Trump coincide con el ataque ejecutado el viernes por la noche contra la isla de Jark, el centro neurálgico de la industria petrolera iraní. Según el mandatario, fue "uno de los bombardeos más poderosos de la historia", el cual "aniquiló" los objetivos militares en la zona donde se almacena el 90% del petróleo que la República Islámica exporta al mundo.

La destrucción de Jark es un golpe crítico para la economía de Teherán, pero también un riesgo para la estabilidad energética global, dado que Irán ha utilizado históricamente su capacidad de producción como escudo y arma de negociación.

La respuesta iraní

La reacción de Teherán no se hizo esperar. Este sábado, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, el general Alireza Tangsiri, confirmó que sus fuerzas lanzaron varias oleadas de ataques contra "objetivos clave" en bases aéreas estadounidenses situadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Irán prometió destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en todo Oriente Medio. La amenaza se suma a la orden del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, de mantener el estrecho de Ormuz cerrado, bloqueando una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

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