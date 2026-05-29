Robert F. Kennedy Jr. agarró dos serpientes con las manos, el video se hizo viral y desató la polémica

El Secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. , se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de un video donde se lo ve capturando a mano limpia dos serpientes.

"Quedate quieto o te quemo": el relato de una víctima de robo de animales quien dijo que la Policía le disparó

El susto de su vida: quiso prender el aire acondicionado y descubrió una serpiente gigante descansando

El hecho ocurrió en la vivienda de Mehmet Oz , actual director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en Palm Beach, Florida . El video alcanzó casi 8 millones de visualizaciones en pocas horas, generando una mezcla de asombro y preocupación entre especialistas en fauna.

En las imágenes compartidas en la red social X, Kennedy aparece descalzo y agarrando por la cola a dos ejemplares de corredoras negras , una especie no venenosa pero conocida por su agilidad. Mientras el funcionario sonreía y esquivaba los intentos de mordida de los reptiles, su esposa, la actriz Cheryl Hines , expresaba su temor y le pedía que las liberara.

Este incidente se suma a una lista de comportamientos excéntricos de Kennedy relacionados con la naturaleza . En el pasado, el funcionario admitió haber dejado el cadáver de un oso en Central Park como parte de una broma y ha reconocido que recolectaba animales atropellados para alimentar a sus aves.

Además, durante su campaña presidencial, publicó videos capturando una serpiente de cascabel y ha sido visto transportando aves silvestres en aeropuertos.

A pesar de las críticas, Kennedy continúa utilizando su imagen pública para promover un perfil activo y saludable. Apenas unos días antes de este suceso, protagonizó otro video viral realizando veinte dominadas en un aeropuerto de Virginia junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, como parte de una campaña para fomentar hábitos saludables durante los viajes.

La advertencia de los expertos

Aunque las serpientes no representaban un peligro mortal, diversos herpetólogos cuestionaron la técnica empleada. Bonnie Keller, exintegrante de la Virginia Herpetological Society, advirtió que sujetar a estos animales únicamente por la cola puede provocarles lesiones graves en la columna.

Incluso Bruce Ireland, un especialista con gran llegada en redes que calificó la destreza de Kennedy con un "9,6 sobre 10", remarcó que la mayoría de las mordeduras en el país ocurren cuando personas sin experiencia intentan manipular serpientes.

El hecho cobra relevancia dado que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida había pedido recientemente a la población mantener distancia de los reptiles durante la primavera.