Trump define este viernes si aprueba un acuerdo con Irán para frenar la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que este viernes mantendrá una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “ decisión final ” sobre un posible acuerdo con Irán destinado a poner fin al conflicto en Medio Oriente .

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A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano sostuvo que la República Islámica “ debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica ” y reclamó la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos marítimos para el comercio mundial de petróleo y gas.

“ El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje ”, escribió Trump, quien además detalló algunos de los puntos que formarían parte del eventual entendimiento entre Washington y Teherán.

Según explicó, el acuerdo contemplaría la desactivación de minas submarinas en el estrecho, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los buques que ingresan y salen de puertos iraníes y la extracción del uranio altamente enriquecido de Irán para su destrucción, en coordinación con el Gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz está bloqueado por Irán. redes

“No habrá intercambio de dinero con Irán hasta nuevo aviso”, advirtió el presidente norteamericano, antes de confirmar: “Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final”.

Las distintas versiones sobre el acuerdo mutuo

El mensaje de Trump se conoció luego de que la Casa Blanca informara el jueves que los negociadores estadounidenses alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, aunque desde Teherán negaron que exista un pacto cerrado.

Pakistán- negociaciones El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí (i), en reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir. EFE

De acuerdo con versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, el entendimiento permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, y extendería por 60 días el actual alto el fuego para avanzar en un acuerdo nuclear más amplio.

Además, Washington levantaría parcialmente el bloqueo naval sobre puertos iraníes y abriría negociaciones sobre el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.