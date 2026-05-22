22 de mayo de 2026 - 23:52

Insólito y "asqueroso" hallazgo: compró una bolsa de lechuga y encontró un animal vivo entre las hojas

El video se volvió viral rápidamente en TikTok, acumulando más de 7 millones de reproducciones y casi un millón de likes. “Nunca gano en estos sorteos”, bromeó un usuario.

Insólito video en TikTok: encontró una rana viva en una bolsa de lechuga.

Insólito video en TikTok: encontró una rana viva en una bolsa de lechuga.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una familia de la ciudad de Esperance, en Australia, se llevó una inesperada sorpresa al abrir una bolsa de ensalada comprada en un supermercado: entre las hojas apareció una rana viva. El insólito y “asqueroso” hallazgo ocurrió cuando un hombre regresó a su casa y notó movimientos dentro del paquete. Inmediatamente comenzó a grabar el momento.

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Según contaron Laura Jones y Billie Le Pine -amigos del protagonista del video-, el animal estaba dentro de la bolsa junto a la lechuga y todavía estaba vivo, a pesar del poco oxígeno. La rana, bautizada “Greg” por los vecinos, finalmente fue liberada en un lago cercano junto con algunas hojas de ensalada, una de las inquitudes que tenían los usuarios.

“Es el tipo más despreocupado que existe, y me dijo algo así como: ‘Tía, tengo una rana en mi lechuga’”, relató Jones durante una entrevista con un canal local al recordar el momento en que descubrieron al animal dentro del paquete.

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La mujer publicó un video del insólito descubrimiento en TikTok y rápidamente acumuló más de 7 millones de reproducciones y casi un millón de “me gusta”. En las imágenes se puede ver al anfibio moviéndose entre las verduras mientras los integrantes de la familia reaccionan muy sorprendidos.

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales por lo insólito del descubrimiento dentro de la ensalada empaquetada. “Nunca gano en estos sorteos”, bromeó un usuario en la caja de comentarios. “Es como cuando éramos niños y las cajas de cereales traían juguetes”, recordó otro internauta.

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