Del Dibu Martínez a Messi: una maestra reemplazó las notas por jugadores de la Selección y revolucionó TikTok

Una maestra de primaria de San Juan se volvió viral en redes sociales luego de implementar un particular sistema de calificación. Se trata de un método inspirado en los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol con el que evaluó a sus alumnos de sexto grado.

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La docente, Estefanía Rivero , tiene 25 años y comenzó este año su primera experiencia frente a un aula en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito . Allí decidió transformar las tradicionales notas escolares en referencias futboleras relacionadas con el Mundial 2026.

La propuesta surgió mientras realizaba una suplencia y buscaba una forma distinta de conectar con sus estudiantes. “Están medio rebeldes” , reconoció la joven maestra, que encontró inspiración en el fenómeno del álbum de figuritas del próximo Mundial.

Alumnos promedio De Paul... Una maestra califica sus evaluaciones con los jugadores de la selección. Desde Julián Álvarez hasta Tagliafico fueron los puntos que obtuvieron los alumnos de un colegio que se volvió viral por la original forma de motivar a los alumnos a días del mundial.

Embed - Alumnos promedio De Paul... Una maestra califica sus evaluaciones con los jugadores de la selección. Desde Julián Álvarez hasta Tagliafico fueron los puntos que obtuvieron los alumnos de un colegio que se volvió viral por la original forma de motivar a los alumnos a días del mundial.

El método mantiene exactamente los mismos criterios pedagógicos y numéricos habituales, aunque cambia la forma en la que los resultados son comunicados a los alumnos. De esta manera, un diez equivale a un “Messi” , mientras que otras calificaciones aparecen asociadas a futbolistas como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul o Emiliano Martínez.

“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio. Quería innovar y que no sea siempre lo mismo”, explicó Rivero en diálogo con medios locales. Según contó la docente, el entusiasmo por el fútbol ya formaba parte de las conversaciones cotidianas dentro de la escuela, por lo que decidió trasladar esa pasión al aula como una herramienta motivacional.

El cambio de actitud de los alumnos y la viralización en TikTok

La reacción de los estudiantes fue inmediata. Rivero aseguró que el interés por mejorar las calificaciones creció notablemente después de implementar el sistema. “Antes no les importaba mucho, pero ahora quieren llegar a Messi”, relató la maestra. Además, señaló que las notas mejoraron en el segundo examen en comparación con evaluaciones anteriores.

La Selección Argentina y una excelente noticia para el Mundial 2026 La Selección Argentina. (foto archivo)

El fenómeno trascendió rápidamente el aula cuando la docente publicó un video en su cuenta de TikTok, donde mostró distintas pruebas corregidas con imágenes de futbolistas según el puntaje obtenido. La publicación superó los 115 mil “likes” y generó miles de comentarios cargados de humor.

“Los del fondo: somos todos Montiel”, escribió un usuario. “Ma, me saqué un Dibu Martínez”, comentó otro.

El respaldo de las familias y de la escuela

La iniciativa también recibió una respuesta positiva de parte de las familias y de las autoridades escolares. “A las mamás les gusta mucho cuando les dejás una notita con stickers o les das un incentivo a los nenes”, explicó Rivero.

Además, contó que otros docentes comenzaron a interesarse por replicar el formato. “Otras seños me pidieron la plantilla”, afirmó.

De esta manera, la propuesta de la maestra sanjuanina ya cruzó fronteras y llegó a usuarios de distintos países de América Latina, en medio de la creciente fiebre mundialista previa al Mundial 2026.